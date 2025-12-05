Ayudarán a Lando Norris para vencer a Max Verstappen; McLaren admite que habrá órdenes de equipo

Ciudad de México.- La Fórmula 1 llegó a la última ronda de la temporada 2025 con el Campeonato de Pilotos aún por definir, siendo el Gran Premio de Abu Dhabi donde se conozca al monarca de la actual campaña. Con los dos conductores de McLaren de entre los contendientes, Zak Brown, jefe de la escudería, confirmó que habrá órdenes de equipo con el fin de asegurar el título para alguno de sus monoplazas.

En el inicio de actividades en el Circuito de Yas Marina, Lando Norris dominó las primeras dos sesiones de entrenamientos, imponiéndose a Max Verstappen, que fue su más cercano perseguidor, finalizando la FP1 a ocho milésimas y en la FP2 quedó a mayor distancia. Oscar Piastri se perdió la primera práctica para darle paso a Patricio O'Ward y cuando saltó a la pista en la tanda dos, cayó hasta el puesto 11.

#Deportes | Gran Premio de Abu Dhabi; dónde ver EN VIVO la definición del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 uD83CuDFCE?uD83EuDD29https://t.co/PzIQf3ooAW — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 4, 2025

Con uno de sus pilotos entre los favoritos para llevarse el título, el jefe de McLaren confirmó que, en caso de necesitarse, habrá órdenes desde la escudería para asegurar la presea. Zack Brown informó que la prioridad del equipo es asegurar el Campeonato de Pilotos y, en caso de requerirse, le pedirán a Piastri o Norris (según sea necesario) que ayude a su compañero.

Sí, por supuesto. Somos realistas. Queremos ganar este campeonato de pilotos. No se sabe cómo irá la clasificación ni la fiabilidad, pero si llegamos a la carrera y está claro que uno tiene posibilidades y el otro no, haremos todo lo posible por ganar el campeonato. Sería una locura no hacerlo".

Así mismo, y como lo realizó en reiteradas ocasiones durante el año, Brown afirmó que la F1 es un trabajo en equipo y, así como se unieron para quedarse con el Campeonato de Constructores, trabajarán en conjunto para beneficiar a sus pilotos. "Sé que suena un poco raro, pero si uno no puede ganar, quiere que gane el otro. Y eso es lo que quiere el equipo. Y son jugadores de equipo, y ya lo vimos el año pasado".

uD83DuDEA8 URGENTE: MCLAREN CONFIRMA QUE USARÁ ORDENS DE EQUIPE SE NECESSÁRIO uD83DuDEA8



Zak Brown, diretor executivo da McLaren, confirmou que a McLaren usará ordens de equipe em Abu Dhabi se for necessário: "Queremos ganhar o campeonato de pilotos, então vamos para o fim de semana sabendo que… pic.twitter.com/EINmyeODcZ — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) December 5, 2025

Por su parte, Lando Norris negó que le pedirá ayuda a Oscar Piastri para quedarse con el título y vencer a Max Verstappen, aunque admitió que de entre la dupla, el británico es quien marcha con mayor oportunidad para alzar la presea mundial. "Soy el que más tiene que perder porque estoy en la cima".

Fuente: Tribuna del Yaqui