Como en el 2010: México se enfrentará a Sudáfrica en la inauguración de la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- La jornada inaugural de la Copa del Mundo 2026 revivirá uno de los cruces más recordados del 'Tricolor' en las justas mundialistas más recientes, pues le tocará medirse contra Sudáfrica en la apertura del tercer mundial en tierras aztecas. Este mismo cruce se dio en la inauguración de la Copa del Mundo 2010, de la cual el combinado africano fungía como anfitrión.

Durante la mañana del viernes, 5 de diciembre, se tuvo el Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde todas las selecciones que participarán en el certamen conocieron a sus compañeros de grupo y futuros rivales para los meses de junio y julio. México corrió con suerte, pues fue sorteado en un grupo donde, de manera aparente, parte como favorito para conseguir la clasificación a los dieciseisavos de final.

El primer desafío: Sudáfrica uD83CuDDFFuD83CuDDE6 será el rival en nuestro debut en la @FIFAWorldCup 2026. uD83CuDFC6



Cada partido es una oportunidad... Cada minuto, un paso más hacia el sueño que compartimos. uD83EuDEE1



Estamos listos para iniciar la historia. Juntos. uD83DuDE4C#SomosMéxico uD83DuDC9AuD83EuDD0D?? pic.twitter.com/KPA37T77n5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 5, 2025

Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica

Esta será la primera ocasión en las copas mundiales que se repita la jornada inaugural, pues ambas escuadras abrieron el Mundial 2010 y terminaron con empate a una anotación por bando. Los 'Bafana-Bafana' lograron adelantarse en la cancha del FNB Stadium de Johannesburgo, Sudáfrica, cuando Siphiwe Tshabalala disparó de zurda desde afuera del área, anotando el primer gol de la competición.

Reliving the magic of South Africa 2010 uD83CuDDFFuD83CuDDE6



An historical FIFA World Cup uD83CuDFC6 pic.twitter.com/1s1dL4BBz6 — Rooted in the Game (@rootedinthegame) February 15, 2024

Luego de varios intentos, el empate no cayó hasta el minuto 79, cuando Rafael Márquez definió de derecha poniendo el uno por uno definitivo.

Con el duelo del 2026, la Selección Mexicana se convertirá en el combinado con mayores apariciones en las jornadas inaugurales, pues el 'Tricolor' acumulará ocho inauguraciones de Copa del Mundo. Si bien cuenta con múltiples participaciones en los arranques mundialistas, no hay mucho que presumir, ya que han sufrido cinco derrotas y solo dos empates, uno de ellos el de 2010 y el restante fue contra la URSS en el Mundial de México 1970.

Rivales de bajo nivel

México se vio beneficiado al estar dentro del Grupo A, pues en el sorteo se pudo librar de las potencias y se tendrá que enfrentar a rivales que se encuentran fuera del top 20 del Ranking FIFA. Sudáfrica ocupa el puesto 61, Corea del Sur se encuentra en el lugar 22 y el tercer rival aún no está definido, pero el mejor posicionado dentro del listado es Dinamarca, ocupando el peldaño 21.

Fuente: Tribuna del Yaqui