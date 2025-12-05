Cruz Azul vs Tigres UANL; horarios y dónde ver en VIVO la vuelta de las semifinales del Apertura 2025

Monterrey, Nuevo León.- Luego de igualar en el primer compromiso, las semifinales se trasladarán hasta tierras regiomontanas y el 'Volcán' recibirá el partido de vuelta entre el Cruz Azul y los Tigres UANL. Pese a que el marcador global permanece en empate, los felinos se encuentran con la ventaja, pues con volver a igualar en la pizarra se garantiza su entrada a la instancia final del Apertura 2025.

El primer encuentro se realizó en el Estadio Olímpico Universitario, casa provisional de los 'Cementeros', donde no pudieron ejercer la localía y, en cambio, estuvieron cerca de perder el encuentro en reiteradas ocasiones. Muestra de ello fue que Andrés Gudiño, arquero azul, fue el jugador más destacado del compromiso por sus intervenciones.

Luego de una primera mitad sin demasiada acción, Tigres volvió al ataque en el tiempo complementario y justo al minuto 60 llegó la primera anotación de la jornada. La defensa del Cruz Azul no pudo reventar el balón que atravesó el área en un par de ocasiones y, tras un centro desviado, Ángel Correa metió un certero derechazo que ponía el uno por cero momentaneo.

Former Atlético Madrid man Ángel Correa delivers the opener on the road for Tigres! uD83DuDC2F



He finishes off an assist from Rómulo and bags his first Liga MX playoff goal of his career uD83DuDCAA pic.twitter.com/XLW9Iq9Anu — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) December 4, 2025

Cuando todo parecía que era más factible una segunda anotación de los regios, Ismael Rosario López, árbitro central, marcó penal tras una mano de Marco Farfán, luego de un disparo de Ignacio Rivero. El encargado de realizar el cobro fue Gabriel Fernández, que con un disparo bien colocado puso el empate con el que finalizó el encuentro.

Por su posición en la tabla, a Tigres le beneficiaría terminar el compromiso con otro empate, ya que su segunda posición en el Apertura 2025 les permite su ingreso a la instancia final de la Liguilla. Por su parte, el Cruz Azul necesita la victoria para aspirar a seguir avanzando dentro del cotejo.

Horarios del Tigres UANL vs. Cruz Azul

Estadio: Estadio Universitario de la UANL, Monterrey, Nuevo León

Fecha: Sábado, 6 de diciembre

Horario: 21:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Azteca 7/TUDN/VIX Premium

VAMOS POR TODO EN LA VUELTA uD83DuDC99uD83DuDD25 pic.twitter.com/3eIz4Kfpx7 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 4, 2025

Los Tigres tendrán que afrontar el partido de vuelta en las semifinales sin uno de sus mejores elementos, pues Nicolás Ibáñez es duda para medirse contra el Cruz Azul. El delantero tuvo que salir de cambio tras presentar molestias y los estudios arrojaron un edema muscular en la pierna derecha, por lo que dependerá de la evaluación para determinar si podrá ver actividad en el 'Volcán'.

Fuente: Tribuna del Yaqui