Diablos del Toluca vs Rayados de Monterrey; dónde ver EN VIVO el partido de vuelta de las semifinales

Toluca, Estado de México.- Las Semifinales del Apertura 2025 están 'en llamas', pues luego de una apretada victoria por parte de los Rayados de Monterrey ante el actual campeón de la Liga MX, las acciones se trasladarán a la casa de los Diablos para el partido de vuelta. Ahora, 'La Pandilla' se tendrá que meter al Estadio Nemesio Diez para darle la última estocada al Toluca, que llega con la convicción de ganar o morir.

El partido de ida se definió con la misma tónica con la que se consiguió la clasificación ante las Águilas del América, pues Gerardo Berterame volvió a aparecer para anotar y otorgarle la victoria al conjunto regiomontano en los momentos decisivos. Tal y como sucedió ante los de Coapa, el argentino se elevó tras un centro y con un cabezazo certero ponía la ventaja mínima en el marcador para los locales, aunque ahora fue en la primera mitad.

El tiempo complementario fue un verdadero calvario para Rayados, pues tuvieron que aguantar los diversos embates que lanzaban los Diablos, los cuales estuvieron cerca de concretar el empate en reiteradas ocasiones, aunque no lo pudieron concretar. La oportunidad más clara para el 'Chorizo Power' se dio en el minuto 83, cuando Franco Romero estrelló un disparo en el poste y la pelota recorrió la línea de gol, hasta que fue sacada por Stefan Medina.

Se espera que el compromiso de vuelta sea un partido de ida y vuelta, pues, pese a la victoria de Rayados, ambas escuadras estarán obligadas a salir y buscar el resultado. El Toluca necesita ganar el partido por cualquier diferencia para avanzar a las semifinales y para el Monterrey, aguantar el empate es suficiente, pero con solo una anotación por parte de los Diablos, deberán buscar el gol para comandar el marcador global.

Horarios del Diablos del Toluca vs. Rayados de Monterrey

Estadio: Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Fecha: Sábado, 6 de diciembre

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca/TUDN/VIX Premium/Fox One

Para el Toluca, sigue la incógnita sobre si su capitán y delantero, Alexis Vega, podrá ver actividad para el partido de vuelta de las semifinales. El atacante tiene un par de meses sin actividad y se especulaba que estaría de regreso para el inicio de la Liguilla, lo cual se ha ido postergando, pues Vega habría presentado una nueva lesión.

Fuente: Tribuna del Yaqui