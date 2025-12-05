Dos figuras de los San Francisco Giants regresan para comandar al equipo a los primeros puestos

San Francisco, Estados Unidos.- Desde hace algunos años, los San Francisco Giants dejaron de tener la etiqueta de protagonistas en las Grandes Ligas; la temporada pasada no cumplieron con el objetivo que era avanzar a la postemporada, al terminar con una marca de 81 victorias y 81 descalabros.

Para poder enderezar el camino, el presidente de operaciones, Buster Posey, apostó por traer a dos de sus excompañeros y leyendas de los Giants de regreso a la organización, pero ahora será en nuevos roles fuera del terreno de juego. Se trata de Curt Casali y el puertorriqueño Javier López, quienes estarán como asesores de operaciones.

El anuncio fue dado a conocer por el club este viernes 5 de diciembre. Otros de los movimientos que realizó la organización es que Paul Bien, quien pasó las últimas cuatro temporadas sirviendo como vicepresidente de analítica de los Gigantes, también fue ascendido, pero al puesto de asistente del gerente general.

The #SFGiants and President of Baseball Operations Buster Posey announced today the following promotion and hirings within the Baseball Operations department:



• Paul Bien has been promoted to Assistant General Manager, Baseball Analytics

• Curt Casali rejoins the Giants… pic.twitter.com/hpWHo0XOJw — SFGiants (@SFGiants) December 5, 2025

En el caso de Casali, de 37 años, fue receptor en las Grandes Ligas durante poco más de una década, incluidas dos etapas separadas con San Francisco en 2021-2022 y 2024. Fungió como suplente de Posey durante la campaña memorable de 107 victorias del conjunto de California en el 2021 y participó en 41 encuentros al año siguiente antes de ser enviado a los Mariners en la fecha límite de cambios.

Mientras que López, de 48 años, pasó la mitad de su carrera de 14 años en las Grandes Ligas con San Francisco y fue miembro del 'Núcleo de los Cuatro' de relevistas que ayudaron a los Giants a ganar tres títulos de Serie Mundial en el 2010, 2012 y 2014.

López, quien fue exaltado al Muro de la Fama de San Francisco en el 2024, ha tenido actividad fuera del terreno de juego como comentarista para NBC Sports Bay Area desde que se retiró del pitcheo en el 2016. En repetidas ocasiones, el expelotero ha dicho que espera seguir participando en las transmisiones del equipo de sus amores, además de desempeñar sus nuevas funciones en la oficina frontal en 2026.

NEWS: Former Rays C Curt Casali has been named the newest Advisor to Baseball Operations for the San Francisco Giants



Casalio recorded 19 HR & 49 RBI in 161 games with Tampa Bay from 2014-17, his first four seasons in MLB pic.twitter.com/IWAvtq5qNj — SleeperRays (@SleeperRays) December 5, 2025

Aunque estos cambios son fuera del terreno de juego, se espera que los San Francisco Giants sacudan el mercado con la contratación de un referente del Big Show. La campaña pasada intentaron dar ese salto de calidad con la incorporación de Rafael Devers, pero el dominicano no los pudo llevar al siguiente nivel.

Fuente: Tribuna del Yaqui