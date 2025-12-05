Entrevista con Eddie Díaz: "El mayor reconocimiento que puedo tener es el cariño de los fanáticos"

Ciudad Obregón, Sonora.- Fue del 2010 al 2013 cuando los Yaquis de Ciudad Obregón marcaron una época dorada en el beisbol mexicano, convirtiéndose en el único equipo en la historia de la Liga Arco Mexicana del Pacífico en conquistar un tricampeonato. El encargado de orquestar y lograr esa gran hazaña desde el banquillo fue Eddie Díaz, el histórico manager que este sábado 6 de diciembre vivirá un momento de gloria, cuando el club de sus amores, los Yaquis, le retiren su emblemático número 42.

El conocido como 'Comandante' confesó para TRIBUNA que se siente sumamente orgulloso de recibir este reconocimiento, pues aunque entiende que dejó huella en el equipo, el que su número sea retirado e inmortalizado para siempre en el club es algo que le cuesta trabajo asimilar. "Estoy muy contento y muy agradecido con el club por este gran reconocimiento. Yo estaba en Dubái cuando recibí la noticia. No tengo palabras para explicar lo que sentí; a veces pienso que no me lo merezco, pero conforme vaya pasando el tiempo, iré asimilando esta noticia", comentó en exclusiva.

Con la mano de Eddie Díaz, el club marcó un antes y un después en la historia del béisbol tricolor, pues, además del recordado tricampeonato, también el dominicano comandó al equipo a ganar dos Series del Caribe; en 2011 y 2013, siendo esta última en la inauguración del estadio ahora conocido como Fernando Valenzuela. El caribeño igualmente es el estratega con más victorias en temporada regular, con un total de 229, además de en playoffs, con 53.

Esos logros hasta el momento ningún otro manager los ha podido igualar, y aunque fueron muchos factores los que llevaron a la Tribu a la máxima gloria, para Díaz hay una razón primordial que encaminó todo el éxito y esa fue el compañerismo. "La clave fue entender la naturaleza del grupo; la afición jugó un gran papel, fuimos un equipo muy unido".

Obregón lo es todo

Pero más allá de los colores y su amor por el club, Eddie Díaz ve en Obregón como su casa, ya que es aquí donde vivió sus mejores momentos como manager y es además el lugar donde no se le cierra ninguna puerta; al contrario, es recordado con mucho cariño por parte de los cajemenses. "Ciudad Obregón es todo para mí, los quiero mucho, siempre los recuerdo con cariño".

El mayor reconocimiento que puedo tener es el cariño de los fanáticos; nunca voy a olvidar el gran recibimiento que me muestran aquí en Obregón, mi casa", sentenció en exclusiva el manager.

A su vez, el 'Comandante' reconoció que actualmente el equipo tiene todo para comenzar una nueva etapa dorada en la Liga Arco. De la mano de Gabe Álvarez, terminaron como líderes absolutos de la primera vuelta y se han consolidado como los favoritos para levantar la corona. "El equipo va muy bien, está muy bien dirigido, han hecho un gran trabajo, tienen todo para levantar el campeonato y, ¿por qué no?, que empiece la era de otro tricampeonato", puntualizó.

