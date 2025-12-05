"Es increíble": Reacción del 'Vasco' Aguirre al conocer los rivales de México en la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- Como "increíble" catalogó Javier Aguirre la coincidencia del partido inaugural para la Copa del Mundo 2026, donde, al igual que en el 2010, la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica. Así mismo, el 'Vasco' ofreció sus primeras impresiones al conocer que se medirán contra Corea del Sur y se lamentó de que su tercer rival aún no esté definido, pero afirmó que seguirá de cerca el Repechaje Internacional.

La inauguración de la Copa del Mundo 2026 es la primera en la historia de las justas internacionales que se repetirá, enfrentando a los mismos equipos que arrancaron el Mundial 2010. Por si faltaban más coincidencias, en aquel año, Javier Aguirre dirigía a la Selección Mexicana y el autor del gol para el combinado azteca fue Rafael Márquez, quien ahora funge como auxiliar del 'Vasco'.

Ante esto, Aguirre espera que ahora la historia cambie y que el 'Tricolor' salga con el resultado favorable para que todos los asistentes que abarroten el renovado Estadio Azteca se queden con una buena impresión del combinado nacional. "Increíble cómo es un destino caprichoso; esperamos estar bien ese día, que será la inauguración en el Estadio Ciudad de México".

Para el segundo partido de la justa, México se enfrentará a Corea del Sur, con quien se tiene un partido reciente, el cual fue en la fecha FIFA de septiembre y finalizó en empate, aunque los asiáticos fueron mejores en el desarrollo del mismo. Ante esto, el estratega mexicano aseguró que será un partido complicado por la condición futbolística que presentan los coreanos.

Bueno, va a ser un partido muy difícil. Hicimos el partido hace un mes o dos meses. Vimos un equipo muy difícil. Varias veces hemos quedado en el mismo grupo, México y Corea. Nos conocemos muy bien. Es un equipo duro, físico, todos sus jugadores juegan en Europa y será de mucho cuidado".

Por último, Javier Aguirre señaló que hubiera preferido conocer a sus tres rivales desde hoy y no tener que esperar a que concluya el Repechaje Internacional para comenzar a estudiar al cuarto invitado al Grupo A. "Me hubiera gustado saber quién es nuestro tercer rival desde hoy, pero bueno, tenemos que esperar y ver a qué nos vamos a enfrentar".

Fuente: Tribuna del Yaqui