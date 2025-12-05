Este es el grupo de México en el Mundial 2026, termina racha histórica de Lebron James y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este viernes 5 de diciembre, conoce los equipos que enfrentará la Selección Mexicana de Futbol en la fase de grupos del Mundial 2026.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Terminó la racha de Lebron James

Lebron James vio terminada su impresionante racha de partidos consecutivos anotando doble dígito. En Toronto, su marca de mil 297 encuentros llegó a su fin al solo conseguir 8 puntos. Este es un hito notable en la historia de la NBA, y aunque la racha culminó, su legado como uno de los máximos anotadores permanece intacto. Es un momento destacado en la temporada y un recordatorio de la longevidad de su carrera.

Norris 'vuela' en Abu Dhabi

Lando Norris tuvo un desempeño extraordinario en el primer día de prácticas en Abu Dabi. El piloto fue inalcanzable, mostrando una velocidad superior al resto de sus competidores en el circuito. Esto lo posiciona como un fuerte candidato para la calificación y la carrera, generando grandes expectativas sobre su potencial victoria. Su performance fue el tema principal de la jornada.

México tuvo suerte en el Sorteo Mundialista

México resultó afortunado en el Sorteo de la Copa del Mundo. El equipo tendrá un inicio relativamente sencillo en el torneo al ser emparejado con Sudáfrica y Corea del Sur. Además, el cuarto rival se definirá a través de un repechaje, lo que podría garantizar un grupo aún más accesible. Este panorama es prometedor para las aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

Fuente: Tribuna del Yaqui