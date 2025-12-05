Estrella de Los Ángeles Dodgers podría vestir otros colores para la temporada 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Ángeles Dodgers hicieron historia al principio de noviembre al convertirse en bicampeones de la Serie Mundial de la MLB, pero a poco más de un mes del importante logro, una de sus máximas figuras se encuentra en el radar de otros clubes.

Se trata de Teóscar Hernández, quien ha surgido en conversaciones de cambio, según un reportaje de Ken Rosenthal y Patrick Mooney para el medio The Athletic. Dicha noticia ya causó 'eco' en el portal de la página web de las Grandes Ligas, quienes igualmente dieron a conocer la información este viernes 5 de diciembre. Cabe destacar que el dominicano fue uno de los más destacados a la ofensiva por parte de los de California al conectar 25 jonrones la campaña pasada, más otros cinco en los playoffs.

#MLBTonight reacts to Dodgers outfielder Teoscar Hernández reportedly coming up in trade talks. pic.twitter.com/HV6kPX3X2V — MLB Network (@MLBNetwork) December 4, 2025

Aunque con el madero Teóscar es garantía, con el guante el dominicano no ha podido figurar en el mejor diamante del mundo; sus -9 Outs por Encima del Promedio (OAA) lo colocan en el puesto 33 entre 36 jardineros derechos en la temporada 2025. Con todo lo que ofrece el cañonero, los equipos de las Grandes Ligas podrían hacerle una gran oferta; aunque su contrato es complicado, los clubes no lo verían como un impedimento, ya que están dispuestos a soltar la 'chequera''', según informa The Athletic.

Hernández está presupuestado para ganar 12 millones de dólares en el 2026 y 14.5 millones de dólares en el 2027, con ocho millones diferidos en cada campaña. También tiene una opción del equipo de 15 millones para el 2028 que incluye una cláusula. Por otra parte, si el jugador se somete a cirugía o pasa 75 días en la lista de lesionados por cualquier problema enumerado, la opción del 2028 se garantiza.

Se queda

Por otra parte, el experimentado paracorto Miguel Rojas informó que estará con los Dodgers para la temporada 2026, firmando un contrato por un año y 5.5 millones de dólares. Además de su aportación en el campo, Rojas asumirá un rol especial tal y como lo hizo en el último juego de la Serie Mundial.

Teams have brought up Teoscar Hernandez during trade discussions with the Dodgers, according to @Ken_Rosenthal and @PJ_Mooney.



Moving Teo is reportedly unlikely, which makes sense when you look at how he's contributed the last two years:

??58 home runs with a .793 OPS during the… pic.twitter.com/6ZyTXz7ycI — Dodgers Tailgate (@DodgersTailgate) December 4, 2025

Miguel hizo su estreno en las Grandes Ligas en 2014, y en 2023 regresó a Los Ángeles Dodgers tras un intercambio desde Miami. En la temporada que acaba de terminar, Rojas dejó sus números a la ofensiva en .262; además, fue apoyo constante para jugadores estrellas como Mookie Betts.

Fuente: Tribuna del Yaqui