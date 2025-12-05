Extraña a 'Checo' Pérez; Max Verstappen describe a lo que necesita como segundo piloto de Red Bull

Ciudad de México.- Max Verstappen llega a la última ronda de la temporada 2025 peleando por el Campeonato de Pilotos, algo que ya sucedió en el 2021 cuando venció a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Abu Dhabi. Ahora, el holandés tendrá que repetir la hazaña, pero sin ser apoyado por el segundo conductor de Red Bull, como lo fue Sergio Pérez, quien fue de gran ayuda para que 'Super-Max' alzara su primer cetro.

En el cierre de temporada de ese año, Verstappen llegó a la última carrera a solo un punto de distancia de Hamilton, quien marchaba como líder de la clasificación, por lo que la victoria de Abu Dhabi lo acreditaría como campeón. Lewis impuso más de 10 segundos de distancia a Max, aunque 'Checo', con una férrea defensa, se encargó de pulverizar el gap y puso a Verstappen a pelear lo que al final de la jornada se convirtió en el Campeonato de Pilotos.

"Perez playing the ultimate team game" uD83DuDC4A



Checo really earned the nickname 'Mexican Minister of Defence' in Abu Dhabi uD83DuDE45???#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/ATrPo4sXay — Formula 1 (@F1) December 4, 2024

Ahora el escenario pinta más complicado para el piloto de las bebidas energéticas, pues llega a 12 unidades de distancia de Lando Norris y una victoria en Yas Marina no lo acredita con su quinto título, pues deberá esperar otros resultados. Además, el otro piloto de McLaren, Oscar Piastri, también está peleando en la parte alta, por lo que Verstappen se verá en desventaja al no contar con un compañero que tenga buen ritmo.

En la previa para el Gran Premio de Abu Dhabi, le fue cuestionado a Max sobre lo que pediría a su compañero del siguiente año y su respuesta se tornó viral en pocas horas, pues describió la mayor parte de las aptitudes que aportaba Pérez Mendoza dentro de Red Bull. "Lo que quiero de mi compañero de equipo, que sea bueno y también un desarrollo del auto con el equipo. Buena comunicación entre los dos y con otros pilotos, amigable, divertido, mente abierta, que ni esconda las cosas".

En general, que ayude al equipo a avanzar y apoye, que es lo más importante, y si somos buenos amigos fuera de pista, eso sería un buen bonus".

“¿Que es lo que busca Max en un compañero de equipo?”



“El tiempo no. ¿Quieren una respuesta larga también? Lo que quiero de mi compañero de equipo, que sea bueno y también un desarrollo del auto con el equipo. Buena comunicación entre los dos y con otros pilotos, amigable,… pic.twitter.com/IAADMwJAJ9 — uD835uDC8CuD835uDC86uD835uDC8A (@checocrispis) December 4, 2025

Yuki Tsunoda no terminó por dar el rendimiento esperado y varias jornadas atrás fue anunciado su cese como piloto de Red Bull, pues siempre estuvo distante de su compañero y quedó relegado a las últimas posiciones en todas las carreras. La única esperanza para Verstappen y el equipo es lo que les pudiera aportar Isack Hadjar y Liam Lawson, de la escudería filial, Racing Bulls.

#Deportes | Red Bull cambia a sus pilotos para la F1 2026: Isack Hadjar será nuevo compañero de Max Verstappen uD83CuDFC1https://t.co/tJff6okJVZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui