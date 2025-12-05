Halcones de Obregón hará su debut de la temporada 2026 de Cibacopa ante Pioneros

Ciudad Obregón, Sonora.- Este 5 de diciembre se dio a conocer el calendario oficial de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa en su edición 2026, la misma que quedará para la historia al contar con 11 equipos que buscarán quedarse con la máxima corona.

El primer duelo que cortará el telón y abrirá la actividad del circuito de verano será el de los recién incorporados Toros de Torreón frente a los Venados de Mazatlán, choque programado para el 14 de febrero en Coahuila. Posteriormente, los dos mismos equipos se verán las caras en la duela el siguiente día, mientras que la participación del resto de los clubes comenzará el 16 de febrero.

¡Aparta las fechas!@cibacopamx lanzó el calendario para la temporada 2026 uD83CuDFC0uD83DuDD25uD83DuDE4C



Disfruta todo el torneo a través de nuestra señal uD83DuDE0EuD83DuDD1D#basquetbol #cibacopa #TVCDeportes pic.twitter.com/rpz81SCaaS — TVC Deportes (@TVCDeportes) December 5, 2025

En el caso de los Halcones de Ciudad Obregón, harán su estreno de campaña frente a los Pioneros en Los Mochis, mientras que el 17 los 'emplumados' se prepararán para recibir al conjunto de Sinaloa, en todavía un escenario por confirmar, pero todo parece indicar que sería la Arena Itson.

Cabe destacar que los de Cajeme fueron una de las quintetas a seguir este año en el torneo Cibacopa, cerrando como primer lugar en la segunda vuelta; ese impulso les ayudó para meterse hasta las semifinales, donde cayeron por el boleto a la final frente a los Charros de Jalisco.

Se espera también que sea a principios de año cuando la directiva encabezada por Rafael Lira informe el proyecto con el que comenzarán la pretemporada del Cibacopa, además de que confirmen si Manu Gelpi seguirá al frente del conjunto de Ciudad Obregón.

Otros de los duelos atractivos que tendrá la primera jornada de la Liga Mexicana de Basquetbol es el choque entre los Zonkeys de Tijuana y los Ostioneros de Guaymas. Mientras que los Rayados de Hermosillo comenzarán el torneo visitando a los Frayles de Guasave.

¡Fanáticos del básquetbol, la espera terminó! Ya pueden conocer el camino de sus equipos en la CIBACOPA 2026. Prepárense para vivir la emoción de la Liga Mexicana de Básquetbol desde la Jornada Inaugural el 14 de febrero hasta los Playoffs en julio. ¡Marca tu agenda! Inauguración: 14 de febrero. ¡El mejor San Valentín es con básquet! Febrero - Marzo 2026: Revisa todos los cruces y no te pierdas ningún partido, ya sea de visita o como local", escribió personal de Cibacopa en redes sociales.

¡LA ESTAMPIDA RETUMBA! uD83EuDD1D



Nos llena de orgullo dar la bienvenida oficial a @MMTVLaguna como canal oficial de Toros Laguna para esta Temporada CIBACOPA 2026. uD83CuDFC0



Juntos, haremos retumbar el Auditoro y llevaremos el nombre de Toros a lo más alto. uD83DuDD25#TOROoNADA pic.twitter.com/qZQ77H1auV — Toros Laguna Oficial (@toros_laguna) December 3, 2025

Por otra parte, de acuerdo al calendario oficial presentado este viernes por Cibacopa, la fase regular terminaría en julio, mes en el que ya seguirían los duelos de postemporada, donde los ocho mejores equipos son los que avanzarán a la siguiente ronda.

Fuente: Tribuna del Yaqui