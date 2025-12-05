Jaguares de Nayarit no afloja el paso y lidera el apretado Standing de la LAMP 2025-2026

Ciudad de México.- Con menos de un mes restante en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), Jaguares de Nayarit no afloja el paso y permanece como líder del standing, el cual se encuentra con múltiples empates. El conjunto nayarita se encuentra empatado con otras dos organizaciones, aunque los criterios de desempate lo dejan mejor posicionado que sus más cercanos perseguidores.

Jaguares ha sorprendido a propios y extraños, pues en su primera campaña dentro del deporte profesional se ha establecido como uno de los equipos más constantes. Con récord de seis victorias y tres descalabros, los de Nayarit se encuentran en la cima de la tabla, pese a haber perdido la primera serie de la semana a manos de Algodoneros de Guasave.

En la segunda posición se afianzan los Tomateros de Culiacán y en la tercera los propios Algodoneros, ambos con la misma marca que Jaguares. Al no haber dominio entre todos los empatados, se toma en cuenta el Run Average, en el cual Nayarit tiene 176.92, superando al de Tomateros (130.77) y al de Guasave (107.69).

Yaquis de Obregón es el que se queda con la cuarta posición, aunque con marca de cinco victorias y cuatro descalabros, solo hay un juego de diferencia entre ellos y el liderato del circuito. Los dirigidos por Gabe Álvarez cayeron en la primera serie de la semana ante Cañeros, a pesar de que ganaron el primer compromiso en el Chevron Park y los juegos restantes los tuvieron a modo, aunque terminaron perdiendo en las últimas entradas.

En empate con 'La Tribu', se encuentran Águilas de Mexicali, que se queda en quinto puesto por el RA; los de la frontera ganaron su serie anterior, venciendo en par de ocasiones al Tucson Baseball Team. Naranjeros de Hermosillo se encuentra en el sexto lugar, aunque los de la capital sonorense atraviesan una mala racha con cuatro derrotas consecutivas, incluyendo una barrida a manos de Tomateros.

Charros de Jalisco y Cañeros de Los Mochis se encuentran séptimos y octavos, en paridad de marca con el puesto anterior y escalando peldaños luego de un inicio complicado de la segunda vuelta. Venados de Mazatlán y su marca de tres triunfos con seis derrotas es noveno, mientras que el Tucson Baseball Team se queda con el sótano al haber conseguido solo dos victorias por siete reveses.

Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico al 5 de diciembre

