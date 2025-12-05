Lando Norris domina las sesiones de entrenamientos en el GP de Abu Dhabi y se perfila al título

Ciudad de México.- Las actividades del Gran Premio de Abu Dhabi han comenzado de manera oficial, siendo la última ronda de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y la que definirá el dueño para el Campeonato de Pilotos de esta campaña. En las primeras dos sesiones de entrenamientos, Lando Norris, piloto de McLaren, se impuso como el más rápido y con ello, se perfila como el favorito para llevarse la victoria.

El británico llega a la ronda 24 del calendario como el líder de la competencia y, por consiguiente, el favorito para llevarse el campeonato; Norris cuenta con 408 unidades, a 12 de diferencia con Max Verstappen (396 puntos), su más cercano perseguidor. Oscar Piastri quedó más relegado, cayendo hasta la tercera posición, pero con posibilidades matemáticas de llevarse el campeonato.

En la FP1, Norris marcó un tiempo de 1:24.485, superando por solo ocho milésimas a Verstappen; ambos lograron girar un número de vueltas similar, intentando encontrar el mejor ritmo de cara a la carrera. Esta sesión estuvo marcada por la participación de varios novatos, entre ellos el piloto mexicano, Patricio O'Ward, que suplió a Oscar Piastri; 'Pato' finalizó en la P15, a siete décimas del líder y superando a Charles Leclerc.

En la segunda sesión, se impuso de nueva cuenta Lando, pero ahora con una diferencia mayor al piloto de Red Bull, pues frenó los cronómetros a tres décimas y media de 'Super-Max', y en esta misma práctica se estuvo cerca de una colisión entre ambos contendientes. En la curva 1 del Circuito de Yas Marina, Max bajó la velocidad, al mismo tiempo que Norris comenzó su vuelta lanzada y estuvieron a pocos metros de la colisión.

El sábado, 6 de diciembre, se tendrá la última sesión de entrenamientos en el GP de Abu Dhabi y luego se dará inicio a la sesión de clasificación, la cual comenzará a las 08:00 horas (horario CDMX). El Gran Premio de Abu Dhabi está programado para las 07:00 horas (horario CDMX) del domingo, 7 de noviembre.

Lando Norris tiene la mesa puesta para llevarse el Campeonato de Pilotos, pues solo le basta con alcanzar el podio para erigirse como el nuevo monarca de la F1.

