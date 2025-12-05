LeBron James pone fin a su histórica racha de juegos con doble dígito en la NBA

Toronto, Canadá.- Los récords personales cuentan, pero cuenta más una victoria de equipo; y así lo entendió LeBron James, quien vio rota su racha de 1.297 partidos consecutivos en temporada regular con al menos 10 puntos el jueves por la noche en Toronto.

Y fue precisamente él quien tomó la decisión de que la seguidilla llegara a su fin, ya que en lugar de intentar anotar la canasta de la victoria y prolongar su racha, asistió a Rui Hachimura para el último tiro. Hachimura anotó un triple en el último segundo, James consiguió la asistencia decisiva y Los Angeles Lakers vencieron a los Raptors 123-120. James terminó con ocho puntos y no se arrepintió de nada. "Ninguna", dijo James. "Hemos ganado".

LeBron James' double-digit scoring streak ends at 1,297 games:



8 PTS

4-17 FG

0-5 3PT

0-0 FT



First time since Jan. 5, 2007. pic.twitter.com/jhiWUpbbxU — Underdog NBA (@UnderdogNBA) December 5, 2025

La histórica racha de James comenzó el 6 de enero de 2007 y duró casi dos décadas. Fue, con diferencia, la racha más larga de este tipo en la historia de la NBA: Michael Jordan tuvo 866 partidos consecutivos con doble dígito de puntos, Kareem Abdul-Jabbar fue el tercero con 787 partidos, y Karl Malone tuvo la cuarta racha más larga con 575.

La última vez que James estuvo por debajo de los 10 puntos en la temporada regular fue el 5 de enero de 2007, cuando sumó ocho puntos para Cleveland en una victoria por 95-86 sobre Milwaukee. Anotó 19 la noche siguiente contra New Jersey, y la racha no dejó de continuar.

Al momento de lanzar el pase a Hachimura, LeBron era plenamente consciente de que si este anotaba, la racha terminaría. Pero Hachimura, en ese momento, dio a los Lakers la mejor oportunidad de ganar, pensó James. Y James no dudó en lanzar el pase. "Solo jugando el juego de la manera correcta. Siempre haces la jugada correcta", dijo James. "Ese ha sido mi modus operandi. Así fue como me enseñaron el juego. He hecho eso toda mi carrera."

Durante ese encuentro en Toronto, James ingresó a la cancha por última vez con 5:23 en el reloj, y con el resultado y la racha en suspenso. En ese momento marchaba con seis puntos, al irse 3 de 15 en tiros. Anotó con 1:46 restantes para empatar el partido y falló un disparo de 14 pies con 1:01 restante que le habría llevado a dos dígitos.

Ya no volvió a disparar, pero pudo haberlo hecho. El base de los Lakers, Austin Reaves, le dio el balón a James con pocos segundos restantes, pero James se alegró de recibir la asistencia. "LeBron es muy consciente de cuántos puntos tiene en ese momento", dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick. "Lo hizo como tantas veces... Los dioses del baloncesto, si lo haces bien, suelen recompensarte".

El legendario jugador vio rota su racha

Fuente: Tribuna del Yaqui