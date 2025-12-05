LMP: Previa de la serie de Yaquis de Obregón contra Tomateros de Culiacán

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de sufrir un duro revés en su visita a los Cañeros de Los Mochis, el equipo Yaquis de Obregón regresa a casa para recibir a partir de este viernes la visita de los Tomateros de Culiacán, en serie de fin de semana de la temporada 2025-26 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Ante los verdes, el duelo arrancó bien para la tropa de Gabe Álvarez, imponiéndose por paliza de 10-0 en el primer encuentro disputado el martes en el 'Chevron Park’, lo que pintaba bien para que la Tribu tomara revancha de los pasados encuentros en los que los sinaloenses habían salido avante.

Roberto Valenzuela lució ante los Cañeros

Pero las cosas se complicaron en el segundo juego, donde Cañeros dejaron en el terreno de juego a los sonorenses, al imponerse por 2-1 y después, en el tercero y definitivo juego, Mochis le dio la voltereta para apuntarse el compromiso (6-4) y de paso la serie.

Esto viene a ser la segunda serie que pierde Obregón en esta segunda mitad de temporada, y aunque no hay que hacer sonar las alarmas, sí es un buen momento para ajustar las piezas que han estado fallando, principalmente en el relevo, el cual ha sido el talón de Aquiles de la Tribu.

Orlando Lara será el abridor de este viernes ante Tomateros

Si bien el pitcheo abridor ha respondido, no así los relevos, que son los que no pueden encontrar la brújula, y es por ello que se han perdido varios encuentros, lo que tiene a Yaquis con marca de 5-4 en esta segunda mitad. Además, también hay que tomar en cuenta que el rival que se presenta esta noche en Cajeme viene embalado con cuatro victorias consecutivas, que incluyen una barrida ante Naranjeros de Hermosillo, por lo que el duelo se muestra complicado.

Para enfrentar esta serie, el timonel de los Yaquis, Gabe Álvarez, ha anunciado a sus tres lanzadores abridores, siendo el zurdo Orlando Lara (4-0, 2.86 ERA) quien arranque las hostilidades ante los guindas, seguido de Fernando Sánchez (2-0, 2.08 ERA) y el cubano Odrisamer Despaigne (4-2, 3.06 ERA).

Tomateros llega con cuatro victorias al hilo

Por parte de los Tomateros, el recién llegado manejador Lorenzo Bundy parece haber encontrado la fórmula ganadora después de que el equipo de la capital sinaloense batalló en la primera mitad del rol regular, por lo que se antoja un contendiente muy difícil. El abridor por parte de los culichis para el primer juego será el recién Jalen Miller (0-0), quien buscará presentarse con una victoria.

Fuente: Tribuna del Yaqui