MLB: Los Athletics ya tienen fecha para inaugurar su estadio en Las Vegas

Las Vegas, Estados Unidos.- El equipo de los Athletics ya tendría fecha para abrir las puertas de su flamante estadio de Las Vegas, el cual está valorado en aproximadamente dos mil millones de dólares, según informaron los responsables el jueves en la reunión de la autoridad del estadio.

Con esto, el equipo que está programado para mudarse a Las Vegas antes de la temporada 2028 cumplió sus objetivos de fin de año de comenzar la fase de hormigón, instalar grúas e instalar el primer contrafuerte y la columna de hormigón.

Marc Badain, presidente de los A's, también fue fundamental para que el Allegiant Stadium estuviera construido a tiempo para la temporada 2020 de la NFL, cuando ocupaba el mismo cargo con los Raiders. Mortenson-McCarthy construyó Allegiant y es el contratista del nuevo recinto de los A's.

"Me siento genial con (el progreso)", dijo Badain. "Obviamente, conocemos a la fuerza laboral. Conocemos a la constructora, y el supervisor es el mismo encargado que entregó Allegiant. Cuando me dice que todo va bien, no me preocupo".

Fue el pasado 23 de junio cuando se colocó la primera piedra en el estadio abovedado con capacidad para 33 mil personas situado en el Strip de Las Vegas. El Centro de Experiencia del A's Ballpark abrió el martes en Las Vegas para ofrecer a los aficionados la oportunidad de ver el estadio en detalle y participar en otras experiencias inmersivas.

La cifra de dos mil millones se espera que sea definitiva, ya que el precio ha subido considerablemente dos veces, pasando de 1.500 millones a mil 750 millones de dólares respecto a la estimación actual. El vicepresidente de los A's, Sandy Dean, indicó que no esperaba que el coste aumentara mucho más. "Creo que hemos superado muchos de los procesos y diseños que contribuían a la escalada", dijo Dean. "Nuestro objetivo fuerte es mantenernos en eso".

Los Athletics jugaron este año la primera de al menos tres temporadas en un estadio de ligas menores en West Sacramento, California. Previamente, jugaron 57 temporadas en el Coliseo de Oakland, California.

Fuente: Tribuna del Yaqui