"No tuve más remedio", dice Jordan en juicio por monopolio contra Nascar

Charlote, Estados Unidos.- En uno de los momentos más esperados, Michael Jordan subió al estrado en el histórico caso antimonopolio de Nascar el viernes y declaró que ha sido fan de la serie de stock car desde niño, pero que sentía que no tenía más remedio que demandar para forzar cambios en un modelo de negocio que él considera que perjudica a equipos y pilotos para mantener el deporte en marcha.

El legendario exjugador de la NBA testificó ante una sala de audiencias llena durante una hora. Su fama provocó bromas del juez e incluso de un abogado defensor al explicar por qué el equipo del que es copropietario, 23XI, se unió a Front Row Motorsports para ir a juicio contra la principal serie de automovilismo de Estados Unidos.

Alguien tenía que dar un paso adelante y desafiar a la entidad", dijo Jordan al jurado. "Me senté en esas reuniones con propietarios de toda la vida que fueron humillados durante tantos años intentando cambiar el lugar. Era una persona nueva, no tenía miedo. Sentí que podía desafiar a Nascar en su conjunto. Sentí que, en cuanto al deporte, debía mirarse desde otra perspectiva".

La aparición de Jordan fue una de las más esperadas y le siguió al testimonio dramático de Heather Gibbs, nuera del propietario del equipo de carreras Joe Gibbs, sobre el caótico periodo de seis horas en el que los equipos tuvieron que firmar una prórroga o renunciar a las cartas que garantizan ingresos semana tras semana durante la temporada de 38 carreras de Nascar.

Los contratos charter son el equivalente al modelo de franquicia usado en otros deportes y en Nascar garantiza a cada auto un lugar en cada carrera, además de un pago definido de la serie. El sistema se creó en 2016 y, durante los más de dos años de duras negociaciones sobre una prórroga, los equipos suplicaron que las cartas renovables se hicieran permanentes para garantizar la estabilidad de los ingresos.

Pero cuando Nascar se negó a hacerlas permanentes y dio a los equipos seis horas en septiembre de 2024 para firmar la prórroga de 112 páginas, 23XI y Front Row fueron las únicas dos organizaciones de 15 que se negaron. En su lugar, presentaron la demanda antimonopolio y el juicio comenzó el lunes para escuchar sus acusaciones de que Nascar es un monopolio. 23XI es copropiedad de Jordan y Denny Hamlin, tres veces ganador de las 500 Millas de Daytona, y Front Row es propiedad del franquiciador de comida rápida Bob Jenkins.

