Presencia mexicana en el último evento PPV de la UFC: Torres y Moreno cumplen con el peso

Las Vegas, Estados Unidos.- Este sábado 6 de diciembre se pondrá en marcha el último evento de Pago Por Evento (PPV) de la empresa líder en Artes Marciales Mixtas, la UFC. La cartelera estará encabezada por Merab Dvalishvili en contra de Petr Yan por la corona de peso gallo, además de Alexandre Pantoja frente a Joshua Van por la corona de los moscas.

Pero además de las contiendas por campeonato del mundo, la velada contará con la presencia de dos peleadores nacidos en territorio mexicano; se trata del excampeón mundial Brandon Moreno y el noqueador en ascenso Manuel 'Loco' Torres.

En el caso del 'Bebé Asesino', este viernes cumplió con el primer reto, que era marcar el límite de la división, 126 libras, mientras que su rival, Tatsuro Taira, también marcó el mismo peso, por lo que ambos están listos para intercambiar metralla en el UFC 323.

Representación latina en 125 libras uD83EuDEF6uD83CuDFFB #UFC323



Brandon MorenouD83CuDDF2uD83CuDDFD uD83CuDD9A Tatsuro Taira pic.twitter.com/GXHj5b1XeT — UFC Español (@UFCEspanol) December 5, 2025

El nacido en Tijuana buscará tener un año perfecto ante uno de los nombres de mayor proyección de la categoría, como lo es el japonés. Una victoria de Brandon le valdría obtener su boleto para pelear por el oro el siguiente año contra el ganador de Alexandre Pantoja y Joshua Van.

Tengo que tener un gran desempeño el sábado para acercarme al título. Es lo único que puedo hacer. Tatsuro es un rival duro; ha estado haciendo grandes cosas desde que llegó a la compañía. Tiene muy buenas manos y buena lucha, tengo que tener cuidado", comentó Brandon en conferencia de prensa.

Por otra parte, el otro azteca que verá actividad, Manuel 'Loco' Torres, tendrá la gran oportunidad de brincar a las clasificaciones de peso ligero, cuando se mida ante Grand Dawson, actualmente clasificado como el número 13 de la división. Ambos guerreros igualmente ya cumplieron con la 'romana' este viernes.

"Desde que estoy en UFC ha sido todo increíble. Mi campamento estuvo espectacular, lo hice todo en Ciudad de México; estoy preparado para la pelea del sábado. Con respecto a mi rival, estoy preparado, quiero demostrar que puedo estar entre los 15 mejores de la división", comentó el nacido en el estado de Chihuahua.

Hay pelea para el loco uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Manuel Torres y Dawson cumplen en la báscula y mañana el mexicano va a por el ranking uD83DuDD1D uD83DuDCAA #UFC323pic.twitter.com/MKqp9bEWUm — MMA Latinoamérica (@ClubDeLasMMA) December 5, 2025

Cabe destacar que Manuel sostendrá su sexta pelea en el octágono de la UFC y su presencia es garantía de espectáculo, ya que registra cuatro bonos de la noche. Mientras que Grand Dawson solamente tiene un descalabro en 13 combates que ha tenido en la empresa.

Fuente: Tribuna del Yaqui