Sorteo de la Copa del Mundo 2026: Estos son los rivales que enfrentará la Selección Mexicana

Washington, Estados Unidos.- Este viernes 5 de diciembre de 2025 se llevó a cabo el Sorteo de la Copa del Mundo 2026, y la Selección Mexicana conocerá a los rivales que enfrentará dentro del Grupo A, en la primera ronda de la competencia que por primera vez en la historia contará con 48 equipos.
Shaquille O'Neal, la exestrella de la NBA, fue el encargado de sacar la papeleta con el nombre del primer equipo que enfrentará el Tri dentro del Grupo A, siendo el de Corea del Sur; mientras que el estelar jugador de los Yankees, Aaron Judge sacó la papeleta con el nombre de Sudáfrica, ante quien la escuadra tricolor sostendrá el duelo inaugural en la Ciudad de México, el próximo 11 de junio; mientras que el tercer rival de la escuadra que dirige Javier Aguirre será ante el ganador del repechaje que sostendrán Macedonia, Dinamarca, Irlanda y República Checa.
El sorteo del Mundial inició con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney seleccionando las bolas de sus propios países en los bombos durante la ceremonia realizada en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D.C.
Sin embargo, hubo poca expectación al inicio del sorteo del torneo ampliado de 48 naciones, dado que la FIFA asignó a los tres coanfitriones a sus grupos en febrero de 2024. México estará en el Grupo A, Canadá en el B y Estados Unidos en el C.
La ceremonia arrancó con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes a la ceremonia, acompañado por la modelo Heidi Klum y el comediante Kevin Hart, quienes fueron los conductores.
En su intervención, Infantino dio a conocer la presencia de aficionados mexicanos en el Centro Kennedy de Washington, D.C., quienes de inmediato se hicieron notar al corear el reconocimiento que hizo de ellos el dirigente suizo, pidiendo gritar el nombre de su país en español, a lo que respondieron a coro "¡México, México!".
Durante la ceremonia, Infantino hizo entrega del 'Premio de la Paz', el cual se otorga por primera vez en la historia al presidente estadounidense Donald Trump, quien también es candidato para obtener el Premio Nobel de la Paz.
