Sorteo de la Copa del Mundo 2026: Estos son los rivales que enfrentará la Selección Mexicana

Washington, Estados Unidos.- Este viernes 5 de diciembre de 2025 se llevó a cabo el Sorteo de la Copa del Mundo 2026, y la Selección Mexicana conocerá a los rivales que enfrentará dentro del Grupo A, en la primera ronda de la competencia que por primera vez en la historia contará con 48 equipos.

Shaquille O'Neal, la exestrella de la NBA, fue el encargado de sacar la papeleta con el nombre del primer equipo que enfrentará el Tri dentro del Grupo A, siendo el de Corea del Sur; mientras que el estelar jugador de los Yankees, Aaron Judge sacó la papeleta con el nombre de Sudáfrica, ante quien la escuadra tricolor sostendrá el duelo inaugural en la Ciudad de México, el próximo 11 de junio; mientras que el tercer rival de la escuadra que dirige Javier Aguirre será ante el ganador del repechaje que sostendrán Macedonia, Dinamarca, Irlanda y República Checa.

uD83DuDEA8uD83EuDD2F OFFICIAL: MEXICO’S GROUP STAGE OPPONENTS FOR THE 2026 WORLD CUP!



uD83CuDDFFuD83CuDDE6 SOUTH AFRICA

uD83CuDDF0uD83CuDDF7 SOUTH KOREA

uD83CuDDEAuD83CuDDFA UEFA PLAY-OFF D [uD83CuDDE9uD83CuDDF0uD83CuDDF2uD83CuDDF0uD83CuDDE8uD83CuDDFFuD83CuDDEEuD83CuDDEA]



THOUGHTS? ??uD83CuDFC6 pic.twitter.com/tjPnZWH4NF — All Fútbol MX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@AllFutbolMX) December 5, 2025

El sorteo del Mundial inició con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney seleccionando las bolas de sus propios países en los bombos durante la ceremonia realizada en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D.C.

Los presidentes de Estados Unidos, México y Canadá con las papeletas de sus países

Sin embargo, hubo poca expectación al inicio del sorteo del torneo ampliado de 48 naciones, dado que la FIFA asignó a los tres coanfitriones a sus grupos en febrero de 2024. México estará en el Grupo A, Canadá en el B y Estados Unidos en el C.

¡DEFINIDO EL GRUPO DE MÉXICO!



El sorteo del Mundial 2026 fue bastante benévolo con la Selección Nacional, que evitó a grandes potencias y se medirá a:



•? ?Sudáfrica

•? ?Corea del Sur

•? ?el ganador del repechaje de la UEFA entre Irlanda, Dinamarca, Macedonia y… pic.twitter.com/Fdfrrauaor — Andre Marín (@andremarinpuig) December 5, 2025

La ceremonia arrancó con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes a la ceremonia, acompañado por la modelo Heidi Klum y el comediante Kevin Hart, quienes fueron los conductores.

Así quedaron los grupos de la #FIFAWorldCup2026uD83CuDFC6



Qué pereza que no estén aún completos los clasificados uD83DuDE12 pic.twitter.com/7Dd9tDvT7e — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) December 5, 2025

En su intervención, Infantino dio a conocer la presencia de aficionados mexicanos en el Centro Kennedy de Washington, D.C., quienes de inmediato se hicieron notar al corear el reconocimiento que hizo de ellos el dirigente suizo, pidiendo gritar el nombre de su país en español, a lo que respondieron a coro "¡México, México!".

Trump es premiado por Infantino

Durante la ceremonia, Infantino hizo entrega del 'Premio de la Paz', el cual se otorga por primera vez en la historia al presidente estadounidense Donald Trump, quien también es candidato para obtener el Premio Nobel de la Paz.

Fuente: Tribuna del Yaqui