Taiki Sekine regresa a 'La Tribu'; Yaquis de Obregón confirma al japonés como refuerzo para la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Obregón quieren seguir posicionados entre los favoritos para llevarse el título en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) 2025-2026 y, ante ello, han anunciado a nuevos refuerzos extranjeros en las últimas semanas. Desde hace varios días se sabía que Taiki Sekine estaba de visita por México y ahora 'La Tribu' informó que el japonés se integrará al equipo para el resto de la campaña.

Fue mediante un comunicado en las redes oficiales del Club Yaquis que se oficializó el regreso de Sekine en lo que será su quinta temporada vistiendo los colores de la novena cajemense. "Taiki Sekine vestirá por quinta ocasión la casaca de los Yaquis de Obregón para la Temporada 2025-2026, luego de consolidarse como uno de los jugadores extranjeros más influyentes en la historia reciente del circuito invernal".

El jardinero tuvo su primera incursión en el circuito invernal mexicano en la temporada 2019-2020, convirtiéndose en uno de los favoritos para la afición obregonense por su entrega y calidez para los seguidores de Yaquis. Desde entonces, han transcurrido cuatro temporadas en las que regresa a tierras sonorenses para defender la jersey de 'La Tribu'.

Su mejor actuación la tuvo en la campaña 2023-2024, cuando se convirtió en el primer jugador asiático en conquistar el Campeonato de Bateo de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. En ese año, Sekine tuvo promedio de bateo de .345 en 42 encuentros con participación, conectando 10 dobles y dos triples, además cinco carreras producidas y 20 anotadas, lo que lo catalogó como el 'Champion Bat'.

Sus participaciones restantes han sido un poco más discretas, aunque su incorporación representa uno de los movimientos más mediáticos de toda la liga, ya que, al igual que con el madero, es una garantía como jardinero y se convertirá en pieza titular para Gabe Álvarez y su equipo. Al momento, Yaquis no tendrá que dar de baja a ningún elemento extranjero, pues con la incorporación de Sekine, alcanzarán los ocho jugadores, cuota máxima de jugadores no nacidos en México.

Sekine ya se encuentra en Ciudad Obregón y según la información proporcionada por el club, se integrará al equipo para la serie contra Tomateros de Culiacán, la cual se celebrará los días 5, 6 y 7 de diciembre en el Estadio Yaquis.

Fuente: Tribuna del Yaqui