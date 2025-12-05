¿Un último baile? Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se podrían enfrentar en la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- Luego de memorables duelos a niveles de clubes, se podría tener el primer enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en una justa mundialista, la que se convertiría en la última que ambos astros disputen en sus carreras. Sería en las rondas de eliminación directa en las que la Selección de Portugal y Argentina se crucen, trayendo un duelo de ensueño para los aficionados al balompié.

En el Sorteo Oficial de la FIFA para la Copa del Mundo 2026, Portugal quedó como cabeza del Grupo K, por lo que se enfrentará a Uzbekistán, Colombia y un combinado que se definirá en el Repechaje Internacional que se disputará en México. Por su parte, Argentina fue asignada al Grupo J, compartiendo espacio con Argelia, Austria y Jordania; por el formato, los líderes de estos dos grupos pudieran chocar en las siguientes rondas.

El potencial duelo se daría en los octavos de final, aunque deben combinarse varios factores: Para que Portugal y Argentina puedan enfrentarse en la justa mundialista, ambas deben clasificar en la primera posición en la fase de grupos, además de ganar el duelo de dieciseisavos. Este histórico duelo sería el 11 de julio en el Estadio de Kansas City.

Inclusive, el esperado partido podría darse antes, aunque debería suceder algo anormal dentro de la justa, pues en caso de que Portugal finalice en primer lugar y Argentina acceda en la tercera posición, se enfrentarían en los dieciseisavos de final el 3 de julio. La última combinación posible es que ambas queden en segundo lugar y ganen sus duelos de dieciseisavos, para luego medirse en octavos, pero ahora en Dallas el 6 de julio.

¡PODRÍAN CRUZARSE! uD83EuDD29uD83DuDC10



Podríamos ver por primera y última vez en la historia un enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en una Copa del Mundo. En las cinco ocasiones anteriores no se ha podido dar dicho cruce uD83DuDC40



1? El escenario más probable es que ambas… pic.twitter.com/HpywjRsrpB — MedioTiempo (@mediotiempo) December 5, 2025

Cualquier otra combinación anularía las posibilidades de ver un Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo en una ronda previa, pues solo se enfrentarían hasta la ronda final.

Nunca han estado cerca de enfrentarse en los Mundiales

Estos dos jugadores vieron su debut en Alemania 2006 y solo podrían haberse enfrentado en una hipotética final, pero Argentina fue eliminada en cuartos por los locales y Portugal cayó en semifinales ante Francia. En Sudáfrica 2010, la única llave posible era un duelo en semifinales, pero ninguna de las dos selecciones consiguió llegar hasta esa instancia.

Rusia 2018 fue la justa que más cerca tuvo el duelo, el cual hubiera sido en los cuartos de final, pero ambas fueron eliminadas en octavos por Uruguay y Francia de manera respectiva. Para Qatar 2022, el único duelo posible era la final, a la cual Argentina sí accedió y conquistó, pero Portugal se fue eliminada en cuartos de final por Marruecos.

Fuente: Tribuna del Yaqui