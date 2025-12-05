Yaquis de Obregón vs Tomateros de Culiacán; dónde ver EN VIVO el primero de la serie de la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de una dolorosa caída en tierras sinaloenses, los Yaquis de Obregón regresan a casa para recuperar el camino de la victoria, aunque se tendrán que imponer ante los Tomateros de Culiacán, que arrastran una racha de victorias. Los dirigidos por Gabe Álvarez buscarán replicar lo sucedido en la primera serie entre estas dos escuadras en la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026, cuando el resultado favoreció a los sonorenses.

Al momento, los dos equipos se encuentran peleando las primeras posiciones del standing y solo hay un juego de diferencia entre ellos; Tomateros es el segundo lugar al momento, empatado en marca con Jaguares de Nayarit y Algodoneros de Guasave. Por su parte, Yaquis se encuentra en el cuarto puesto, arrastrando récord de cinco triunfos y cuatro derrotas, aunque solo una victoria, aunado a la combinación de resultados, los podría catapultar a la cima.

Esta será la segunda y última serie que tendrán las dos escuadras, por lo que es prioridad quedarse con los triunfos para imponer el dominio ante los rivales; el primer cruce se celebró en casa de los Tomateros, aunque el resultado favoreció a la visita. En dicha ocasión, Yaquis estuvo cerca de concretar la barrida, aunque Culiacán logró rescatar el de la honra; Sebastián Elizalde destacó con el bat, impulsando seis carreras en los tres compromisos.

Para el primero de la serie en el Estadio Yaquis, está programado para lanzar Orlando Lara, quien buscará mantener su paso invicto luego de alcanzar cuatro triunfos y todavía no conoce la victoria; además, el veterano tiene 2.86 de ERA, posicionándose entre los mejores del circuito. Por parte de Tomateros, Jalen Miller hará su presentación en la LAMP.

Horarios del Yaquis de Obregón vs. Tomateros de Culiacán

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Viernes, 5 de diciembre

Horario: 20:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes

Con el fin de recobrar las primeras posiciones de la tabla, Yaquis ha anunciado varias incorporaciones al equipo en las últimas semanas y durante la mañana del 5 de diciembre, oficializaron el regreso de Taiki Sekine a Obregón. El japonés es un viejo conocido por la afición, pues tendrá su quinta temporada vistiendo los colores de 'La Tribu'.

