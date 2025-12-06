Barcelona viene de atrás y termina goleando al Betis; los culés se reafirman como el líder de LaLiga

Ciudad de México.- El Barcelona no afloja el paso y ahora goleó al Real Betis para ligar su sexta victoria de manera consecutiva en LaLiga, además de ampliar la diferencia ante su más cercano perseguidor. Los dirigidos por Hansi Flick tuvieron que venir de atrás luego de una sorpresiva anotación por parte de los locales y, comandados por Ferrán Torres, concretaron la remontada en la cancha de La Cartuja.

El primer gol del encuentro llegó apenas a los seis minutos, cuando tomaron mal parados a los defensivos del Barcelona; un rebote dentro del área fue aprovechado por Antony, que con un disparo potente, fusiló a Joan García, guardameta culé. Con la anotación, el equipo catalán tuvo que reacomodar las ideas y, antes de que el cronómetro marcara los 11, Torres firmó su primero de la jornada ante un gran centro de Jules Kundé.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8| GOAL: TWO GOALS IN TWO MINUTES FOR FERRAN TORRES!!!



Real Betis 1-2 Barcelonapic.twitter.com/UziFKp64iJ — CentreGoals. (@centregoals) December 6, 2025

Tan solo dos minutos después de que cayera el empate, Ferrán repitió la hazaña con la misma vía, aunque ahora el centro fue servido por Roony Bardghji; el delantero se quitó la marca y de nueva cuenta, envió al balón al fondo de las redes que defendía el cancerbero, Álvaro Valles. El triplete de Torres fue con cierto factor de suerte, pues al efectuar su disparo desde afuera del área, un defensor rival desvió el balón que terminó dentro de la portería.

En este punto, el Betis se miraba desfondado, pues todo se volvió un juego vertical donde solo dominaba el Barcelona. Prueba de ello fue la tercera cuarta por parte de la visita, cuando el propio Roony Bardghji ingresó al área con una buena conducción y de un potente derechazo ponía el tres por uno momentáneo. El quinto tanto vino con polémica incluida, pues el VAR marcó una mano dentro del área en un jugador que estaba en el suelo; la pena máxima fue cobrada de manera efectiva por Lamine Yamal ante los jugadores rivales que protestaron al silbante central.

Made for Barça ???uD83DuDD25 pic.twitter.com/miJTrEp0cR — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 6, 2025

En los minutos finales, el Betis comenzó a subir las pulsaciones, pues al 85, Diego Llorente marcaba el segundo tanto para los locales y, en el 90', un penal cerró aún más la distancia en el marcador, el mismo que finalizó 5-3.

Con este triunfo, el Barcelona llegó a 40 puntos, garantizando que, al menos, este fin de semana no será despojado de la primera posición, pues tiene cuatro unidades de diferencia ante el Real Madrid, que marcha en segundo lugar. Los de blanco apenas tendrán su partido de la jornada, por lo que no aspiran más que a cerrar la diferencia a solo un punto.

Fuente: Tribuna del Yaqui