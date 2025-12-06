Copa del Mundo 2026: Fechas y horarios para los partidos de la Selección Mexicana en la fase de grupos

Ciudad de México.- La Selección Mexicana ya tiene el rumbo definido para la Copa del Mundo 2026, pues la FIFA presentó el calendario oficial de la justa mundialista y el 'Tricolor' ya tiene definida la fecha, horario y sede para los partidos de la fase de grupos. El combinado nacional buscará mejorar su mejor resultado dentro de los mundiales, cuando llegó a los cuartos de final en las ediciones de 1970 y 1986, ambas como país anfitrión.

En las primeras horas del viernes, 5 de diciembre, se realizó el Sorteo Oficial FIFA para la Copa del Mundo 2026, donde se dieron a conocer cómo estarán constituidos los grupos para la primera fase de la ronda mundialista. La Selección Mexicana fue asignada al Grupo A y compartirá partidos con Sudáfrica, Corea del Sur y su tercer rival se conocerá hasta marzo del 2026, pues será el ganador del Repechaje Internacional.

Inauguración de la Copa del Mundo 2026

Al haber salido en el bombo 2, de inmediato se supo que Sudáfrica se convertiría en el rival de la Selección Mexicana para la inauguración del Mundial 2026; esta será la primera ocasión en la historia que se repita un juego inaugural, siendo el mismo cruce que inició el Mundial 2010. Este compromiso será el jueves 11 de junio del 2026 a las 13:00 horas (horario CDMX), en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

El segundo compromiso de México en la Copa del Mundo 2026 será contra Corea del Sur, partido programado para celebrarse en el Estadio Guadalajara (Estadio Akron), el jueves, 18 de junio a las 19:00 horas (horario CDMX). El antecedente más reciente entre estos dos combinados es de hace un par de meses, cuando empataron en un partido amistoso durante la fecha FIFA de septiembre en tierras estadounidenses.

Para el tercer encuentro de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, regresarán al Estadio Ciudad de México, en el cual enfrentarán a un rival aún por definir, el miércoles 24 de junio a las 19:00 horas (horario CDMX). El contrincante para el 'Tricolor' en la última fecha de la fase de grupos será el que resulte ganador en el Repechaje Internacional de entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

Fuente: Tribuna del Yaqui