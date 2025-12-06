De cara a la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana tendrá par de partidos amistosos en enero

Ciudad de México.- Al no haber participado en las eliminatorias de la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana ha sostenido una serie de encuentros amistosos en los últimos meses como parte de su preparación para el inicio de la justa mundialista. Las siguientes actividades para el combinado nacional estaban preparadas para la fecha FIFA de marzo, aunque ahora ESPN aseguró que la FMF está planeando un par de compromisos en enero.

La Federación Mexicana de Futbol había trabajado en conjunto con Javier Aguirre para programar encuentros de exhibición con rivales diferentes a los habituales, para que el representativo mexicano tuviera encuentros de calidad como preparación. Es por eso que en los últimos meses, México se enfrentó a selecciones como Colombia, Uruguay y Paraguay, dejando de lado a sus compañeros de la Concacaf.

#Deportes | Como en el 2010: México se enfrentará a Sudáfrica en la inauguración de la Copa del Mundo 2026 uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDD9AuD83CuDDFFuD83CuDDE6https://t.co/HQp6dFvoyl — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 5, 2025

Ante varios meses de inactividad internacional, la FMF estaría cerca de cerrar los acuerdos para concretar un par de encuentros de exhibición; según lo adelantado por el portal especializado en deportes, la Selección Mexicana estará viajando a Panamá y Bolivia a inicios de año. Aún no hay días posibles para dichos duelos y, al no contar con un parón por fecha FIFA en dicho mes, se tendrían que disputar con jugadores solo de la Liga MX.

También se señala que México tenía un duelo planeado contra Costa Rica, pero ante la eliminación por parte del combinado tico, se descartó el hecho. Por último, ESPN apuntaló que, en caso de no concretarse los dos partidos, se buscará enfrentarse a un par de clubes o algún otro combinado que represente un reto para el 'Tricolor'.

#Deportes | "Mexicano, hijo de pu..": Tunden al 'Piojo' Herrera luego de que Costa Rica quede fuera del Mundial 2026 uD83DuDE21?https://t.co/ssOzbCobuc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 19, 2025

El hecho de enfrentar a clubes no sería algo nuevo, pues en enero del 2025, México estuvo de gira por Sudamérica para enfrentarse a varios equipos. Primero, el combinado nacional llegó a Argentina para medirse contra River Plate y luego se desplazaron a Brasil para enfrentar al Internacional de Porto Alegre.

El próximo duelo anunciado para la Selección Mexicana es el del 28 de marzo del 2026, cuando se contará con la visita de Cristiano Ronaldo y Portugal a tierras mexicanas. Este partido servirá como la reapertura del Estadio Azteca, el cual se encuentra en un proceso de recuperación; días posteriores al duelo con los lusitanos, el 'Tricolor' se enfrentará a Bélgica en Estados Unidos.

#Deportes | CR7 jugará en el Estadio Azteca; Selección Mexicana confirma amistosos contra Portugal y Bélgica ?https://t.co/lqcqOoz7zg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui