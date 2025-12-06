Histórica ceremonia de retiro de número y entronización para Yaquis de Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Una noche histórica se vivió este sábado en el Estadio Yaquis, ya que las puertas del Recinto Histórico nuevamente se abrieron para darle la bienvenida a dos nuevos inmortales, Jesús 'Chito' López y Adrián Ramírez, y el retiro de número a una de las figuras más importantes del club cajemense, como lo es Eddie Díaz.

SON INMORTALES

El primero en recibir su placa como integrante del Salón de la Fama de los Yaquis de Ciudad Obregón edición 2025 fue el conocido como 'Zurdo de Oro', Adrían Ramírez, quien, acompañado de su familia, dijo sentirse orgulloso de recibir este reconocimiento y haber dejado una huella imborrable con la Tribu de Cajeme al ganar cuatro títulos y dos Series del Caribe.

Jamás me lo imaginé, estoy contento de estar en esta bonita ciudad. Estoy muy orgulloso de ser inmortal yaqui. Para mí este club es lo máximo, aquí pasé los mejores momentos de mi carrera como profesional", dijo Ramírez en entrevista para TRIBUNA.

Ramírez portando orgullosamente su casaca de inmortal yaqui

Mientras que el segundo en sellar su boleto a la inmortalidad fue el cajemense Jesús Manuel 'Chito' López, que igualmente acompañado de sus seres queridos no escondió su felicidad de entrar al Recinto Histórico del club de sus amores, los Yaquis de Ciudad Obregón.

Ya crecí viendo a los Yaquis, hasta refrescos vendí en el Tomás Oroz Gaitán; después se presentó la oportunidad de estar aquí. Soy cajemense, entonces soy yaqui de corazón; estoy muy orgulloso de ser un inmortal en este club que tanto amo", declaró en exclusiva.

Víctor Mendoza felicitando

a Jesús ‘Chito’ López

EL 42 SERÁ ETERNO

Mientras que la noche histórica se cerró con el retiro del emblemático número 42 del 'Comandante' Eddie Díaz, quien fue recibido con una gran ovación por parte de los aficionados de los Yaquis, club al que dirigió y con el que marcó una época dorada al ganar el tricampeonato.

Mi número nunca más será usado; el 42 significa mucho, porque mis cuatro hijos, mi esposa y yo formamos un 42, entonces esa cifra es muy especial para mí. Son tantas cosas que me han pasado y es una bendición de Dios todo lo que me ha pasado en esta ciudad hermosa", dijo para Tribuna.

Fuente: Tribuna del Yaqui