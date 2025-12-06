Inter de Miami vs Vancouver Whitecaps; dónde ver EN VIVO a Lionel Messi en búsqueda del título de la MLS

Ciudad de México.- Lionel Messi está en búsqueda de conseguir su primer título desde su llegada a los Estados Unidos para unir su nombre al de grandes estrellas del balompié internacional que lograron el campeonato en las grandes ligas de Europa y luego de la MLS. Así mismo, el Inter de Miami intentará alzar su primer campeonato en una final donde parten como amplios favoritos para enfrentar al Vancouver Whitecaps.

El equipo de la Florida llegó a la final luego de demostrar un ritmo demoledor en sus más recientes compromisos; 'Las Garzas' han anotado 17 ocasiones en sus últimos cinco compromisos y, por contraparte, solo les han anotado cuatro tantos. El Inter de Miami viene de propinar una goleada al New York FC, a quienes venció con marcador de cinco anotaciones por una, y en las semifinales de conferencia, repitió la dosis al Cincinnati.

Por su parte, los Vancouver Whitecaps también presentan un buen momento actual, ya que han conseguido cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, aunque con una diferencia de goles menor a la de sus rivales, pues han anotado 10 tantos por seis en contra. Los canadienses fueron los verdugos de Los Angeles FC, por lo que han demostrado que pueden enfrentarse de tú a tú a los equipos más fuertes de la competencia.

En los tres cotejos más recientes que hay entre estas dos escuadras, el récord favorece a los canadienses, pues el Vancouver Whitecaps cuenta con dos triunfos contra solo uno del Inter de Miami. La última ocasión que se enfrentaron fue en abril, con marcador de tres a uno a favor de Vancouver; la victoria más reciente de 'Las Garzas' sobre los rivales en la final de la MLS data de mayo del 2024, cuando los de la Florida se impusieron 2-1.

Horarios del Inter de Miami vs. Vancouver Whitecaps

Estadio: Chase Stadium, Fort Lauderdale, Estados Unidos

Fecha: Sábado, 6 de diciembre

Horario: 13:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Apple TV/MLS Season Pass

IT'S MIAMI TIME.

Por si faltara algo, la final será una revancha para Lionel Messi y sus aficionados argentinos, pues en el equipo canadiense milita Thomas Muller, quien les arrebató el título en la Copa del Mundo 2024. En la final de dicho certamen, Mario Götze fue el único anotador, haciéndose presente en el marcador en el segundo tiempo extra.

