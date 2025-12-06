José Urquidy muestra su nivel de Grandes Ligas y se mantiene en plan grande en la LAMP

Mazatlán, Sinaloa.- Los Venados de Mazatlán han tenido una temporada para la decepción en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP); en la primera vuelta terminaron en la novena posición, mientras que actualmente en la segunda mitad están ubicados en el peldaño número siete.

Pero no todo es malo para los del puerto de Sinaloa, ya que cuentan con uno de los mejores lanzadores de la actualidad que tiene el beisbol mexicano: José Urquidy, el exligamayorista que este año hizo su regreso al beisbol invernal de México con el equipo de sus amores y está cumpliendo con creces.

Este viernes 5 de diciembre, el nacido en Mazatlán consiguió su tercera victoria del torneo y comandó el resultado de su equipo 3-0 frente a los Algodoneros de Guasave. Urquidy lanzó por espacio de siete entradas, en las que mantuvo su racha de efectividad sobre la lomita.

CALIDAD, JOSÉ URQUIDYuD83DuDD25uD83DuDC34



7.0 IP | 4 H | 0 C | BB | 7 K #YoSoyVenados ?? pic.twitter.com/uEFlm8tNwM — venadosbase (@venadosbase) December 6, 2025

En este choque, la exfigura de los Houston Astros (3-1) estuvo en su apertura más larga en su regreso a la pelota invernal del país y solamente permitió cuatro imparables, mientras que recetó siete 'chocolates', además de otorgar solamente una base por bolas, en lo que fue una sólida presentación.

Cabe destacar que la semana pasada el mexicano también lució dominante frente a la novena explosiva de los Tomateros de Culiacán. En esa ocasión, José Luis trabajó seis entradas completas, permitiendo únicamente una rayita, cinco hits, mientras que un total de siete peloteros terminaron abanicando.

En seis compromisos que ha disputado, actualmente el sinaloense mantiene una marca de tres victorias y un descalabro, con una efectividad de 1.09, con 35 ponches, números que lo colocan como el mejor en el staff de abridores de Venados y uno de los mejores de la Liga Arco.

JOSE URQUIDY uD83CuDDF2uD83CuDDFD está haciendo méritos con #Venados para una invitación de un equipo de #MLB al Spring Training 2026:



2?? Victorias en 5 Juegos.

1??.3??8?? de Efectividad.

0??.8??8?? de WHIP

2??8?? Ponches en 26 innings. pic.twitter.com/Yu64odH9ml — Joframaso (@joframaso) December 2, 2025

Desde su llegada a la LAMP, José ha mostrado su nivel de ligamayorista; inclusive ya fue galardonado como el Pitcher de la Semana, por lo que tiene altas posibilidades de ser llamado por Bejamín Gil para disputar el próximo Clásico Mundial de Beisbol.

Fuente: Tribuna del Yaqui