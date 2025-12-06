LAMP: Tomateros de Culiacán arruina la fiesta de la Tribu en el Estadio Yaquis

Ciudad Obregón, Sonora.- En lo que fue una noche especial para toda la afición Yaquis por el reconocimiento a tres de sus leyendas, Tomateros de Culiacán arruinó la fiesta en el terreno de juego al ganar 6-3. Con este resultado, los de Culiacán vuelven a superar a los de Ciudad Obregón y logran quedarse con la serie en el Estadio Yaquis.

Acciones

Desde la primera entrada se rompió el cero en Cajeme, cortesía de los visitantes, que con doblete de Joey Meneses se adelantaron en el marcador maltratando al inicialista Fernando Sánchez. En la misma entrada, la Tribu igualó las acciones con rodado de Sebastián Elizalde que mandó al panameño Allen Córdoba a la caja registradora ante los envíos del mexicano Aldo Montes.

Serie a la bolsa?



Victoria para los @clubtomateros y llegan a seis juegos ganados al hilo en esta segunda vueltauD83CuDF45



PG Aldo Montes

PP Fernando Sánchez

SV Anthony Gose



Presentado por: @Paquetexpress #LigaARCO? pic.twitter.com/jwGKCxlz6J — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 7, 2025

Ramón Río volvería a atacar a Sánchez en la quinta entrada, quien terminó por llevarse el descalabro, con un imparable remolcador de dos rayitas. Mientras que en la quinta baja Allen Córdoba acortaría la distancia con un sencillo productor. En la séptima fallaría el relevo de R.J. Alaniz, al permitir cuadrangular de Luis Verdugo para poner la pizarra 6-2. Los locales harían otra más gracias al imparable productivo del recién llegado Taiki Sekine, pero no fue suficiente y los Yaquis se llevan el descalabro en casa.

La derrota fue para Fernando Sánchez, que toleró cuatro imparables y tres carreras en cinco entradas completas, mientras que la victoria fue para Aldo Montes, que en cinco capítulos recetó tres ponches y permitió tres rayitas.

??SE PRESENTA SEKINEuD83CuDDEFuD83CuDDF5

?uD83CuDFFBDoblete productor del japonés Taiki Sekine que manda a la registradora a Alfredo HurtadouD83DuDD25 #PuroYaquis uD83CuDFF9 pic.twitter.com/Uco9oOYRC5 — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) December 7, 2025

Evitar la barrida

Este domingo, los Yaquis de Ciudad Obregón intentarán evitar la barrida en casa. Gabe Álvarez mandará a Odrisamer Despaigne al montículo, mientras que Manny Barreda hará lo propio por Tomateros, por lo que se espera un gran choque de pelota en el tercero de la serie.

Otros resultados

Jaguares 10-6 Águilas

Tucson 5-6 Cañeros

Naranjeros 8-7 Charros

Fuente: Tribuna del Yaqui