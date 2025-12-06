Lionel Messi consigue un nuevo título en su carrera; Inter de Miami se convierte en campeón de la MLS

Ciudad de México.- El Inter de Miami hizo valer su estatus de favorito y, de la mano de Lionel Messi, delantero y capitán de 'Las Garzas', vencieron al Vancouver Whitecaps y se acreditaron como los campeones de la temporada 2025 en la Major League Soccer. Al levantar el cetro del torneo estadounidense, el combinado de la Florida pudo coronar una temporada histórica en la que batieron múltiples récords.

Los antecedentes estaban del lado de la escuadra canadiense, pues registraban un dominio histórico ante el Inter de Miami, pero no lo pudieron hacer válido en la instancia final de la MLS. Con un Chase Stadium abarrotado, el equipo de Messi no hizo esperar mucho a sus aficionados, pues apenas en el minuto 8, inauguraron el marcador luego de un contragolpe que terminó con anotación en propia puerta por parte de Edier Ocampo.

El encuentro se tornó áspero y trabado sin mucha claridad por ambas escuadras, por lo que la diferencia mínima en el marcador prevaleció hasta la segunda mitad, cuando los visitantes lograron empatar la pizarra. Ali Ahmed firmó el uno por uno al minuto 60 y estuvieron cerca de darle la vuelta al marcador; incluso, un disparo pegó en el poste y por poco ingresa a la portería, pero no se concretó.

Con el juego en la línea, tenía que aparecer el considerado "Mejor jugador de todos los tiempos"; Messi recuperó el balón y le puso el centro a Rodrigo de Paul, que no perdonó y, con menos de 20 minutos por jugar, ponía al frente al Inter de Miami. Los Whitecaps intentaron por todas las formas el empate, aunque en un descuido defensivo y ya en el tiempo añadido, Tadeo Allende selló el marcador final de tres anotaciones por una.

Con esta victoria, Lionel Messi alcanzó el título 44 en su carrera y su primero de la MLS, pues ya había ganado dos con el Inter de Miami, pero fueron la Leagues Cup 2023 y Supporters' Shield 2024. Así mismo, el equipo rosado terminó por coronar una temporada que quedará marcada por varios récords, entre los que destacan sus 101 goles como la mayor cantidad en una temporada para un equipo; así mismo, superaron a Los Angeles Galaxy con 20 anotaciones en los playoffs.

Fuente: Tribuna del Yaqui