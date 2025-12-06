Max Verstappen da golpe en la mesa y se lleva la pole para el GP de Abu Dhabi con el título en la línea

Ciudad de México.- Max Verstappen volvió a destacar en el momento más indicado, pues luego de haber sido superado en las diferentes sesiones de entrenamiento, se llevó la pole position para el Gran Premio de Abu Dhabi. El conductor de Red Bull partirá desde la parte alta de la parrilla por encima de Lando Norris y Oscar Piastri, los otros contendientes para llevarse el Campeonato de Pilotos de la F1.

Las primeras dos sesiones de entrenamientos fueron lideradas por Lando Norris, que demostró un ritmo superior al de su propio compañero de McLaren; el británico se impuso solo a ocho milésimas en la primera ronda, aunque en la segunda, estableció un gap de cuatro décimas. La FP3 se la llevó George Russell, aunque de nueva cuenta, Lando superó a Verstappen llevándose la segunda posición de dicha sesión.

A sabiendas de que finalizar por detrás de los McLaren podría ser determinante en la lucha para alcanzar su quinto título consecutivo, Verstappen salió a por todas y, desde la Q1, logró imponerse a sus rivales directos. En las diferentes sesiones, Yuki Tsunoda apoyó a su compañero de Red Bull, proporcionándole arrastre para encontrar las milésimas necesarias y subir a lo más alto de la clasificación.

El holandés frenó el cronómetro en 1:22.207, más de dos décimas sobre Norris, que finalizó la ronda en segunda posición, y Piastri partirá desde la P3. Si bien los dos McLaren partirán uno detrás del otro, Zak Brown, jefe de la escudería naranja, confirmó que habrá órdenes de equipo para poder asegurar que alguno de sus pilotos se lleve el Campeonato.

Si bien la pole position es algo importante para las aspiraciones de Verstappen, no tiene el trabajo realizado, pues dependerá de diversas combinaciones para poder alzar el trofeo de la Fórmula 1. Para Norris, basta finalizar dentro del podio, sin importar lo que hagan los otros pilotos para quedarse con el cetro; Verstappen necesita ganar y que Lando sea P4 o peor, y Oscar Piastri necesita una combinación todavía más compleja.

El Gran Premio de Abu Dhabi será la última ronda de la temporada 2025 de la Fórmula 1, la cual está programada para celebrarse el domingo 7 de diciembre a las 07:00 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui