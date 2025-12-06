Naranjeros corta mala racha con grand slam de TT Bowens y supera a Charros en casa

Hermosillo, Sonora.- Naranjeros derrotó 8-7 a Charros de Jalisco en el segundo juego de la serie en el estadio Fernando Valenzuela, empató la confrontación y cortó una racha de cinco derrotas consecutivas. El batazo clave fue el grand slam de TT Bowens, que le dio la vuelta al marcador y permitió a Hermosillo mantener la ventaja el resto de la noche.

La visita tomó la delantera en la primera entrada con un doble robo: Bligh Madris se fue a segunda y, en la misma acción, Michael Wielansky aprovechó para estafarse el home. Hermosillo respondió de inmediato. Harold Ramírez empató con línea al central y Bowens produjo la segunda con elevado al izquierdo para el 2-1.

Jalisco recuperó el control en la segunda. Connor Hollis anotó el empate con sencillo de Billy Hamilton y Wielansky conectó un batazo que superó la barda del jardín izquierdo para el 4-2.

GRAND SLAM

El momento decisivo llegó en el cierre de la tercera. Con las bases llenas, Bowens se voló la barda del jardín central y vació las almohadillas para el 6-4. Fue su segundo grand slam de la campaña. Charros volvió a presionar en la sexta con doble y robo de Hollis, quien anotó con toque de Hamilton. Hermosillo amplió en la séptima con sencillos productores de Calhoun y César Salazar para el 8-5.

En la octava, Wielansky acercó 8-7 con imparable de dos carreras ante Fernando Salas, pero el veterano logró contener el ataque. El relevista Orlando González se anotó el triunfo. Payán cargó con la derrota. Matt Foster cerró la novena consiguiendo su octavo salvamento. Este domingo lanzarán Wilmer Ríos por Naranjeros y Luis Ángel Rodríguez por Charros.

Otros resultados

Tucson 5-6 Cañeros

Algodoneros 8-1 Venados

Fuente: Tribuna del Yaqui