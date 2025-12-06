"Necesito algo de suerte": Max Verstappen se sincera en las aspiraciones del título en el GP de Abu Dabi

Ciudad de México.- Max Verstappen buscará concretar una remontada épica en el Gran Premio de Abu Dhabi, la cual se viene cocinando desde hace un par de meses, aunque aún queda lo más complicado. El conductor de Red Bull partirá desde la pole position en el Circuito de Yas Marina, aunque deberá esperar a que se completen otros factores para poder alcanzar su quinto Campeonato de Pilotos.

'Super-Max' se llevó la pole position, luego de que Norris había liderado las primeras dos sesiones de entrenamiento, relegando al piloto de Red Bull a la segunda posición. Verstappen superó por dos décimas al piloto de McLaren y partirá desde el primer cajón de la parrilla en la carrera más importante del año.

Pese a arrancar primero, Max necesitará más que el triunfo, pues tendrá que esperar a lo que hagan Lando Norris y Oscar Piastri, también contendientes al título; ante esto, el holandés admitió que necesitará algo de suerte para poder llevarse el cetro de la Fórmula 1. "No está bajo mi control, así que habrá que esperar a ver qué sucede; por supuesto, por nuestra parte intentaremos ganar la carrera. El plan es ganar y necesito algo de suerte por detrás".

Así mismo, Verstappen destacó el buen trabajo que realizó el equipo, ya que para la clasificación supieron encontrar las décimas que les hacían falta para competir contra los McLaren. "En todo el fin de semana no estábamos muy mal, pero necesitábamos un mejor equilibrio para poder realmente atacar en la clasificación y eso es justo lo que ha sucedido".

Lando Norris se siente "decepcionado"

El piloto de McLaren, visiblemente molesto y consternado, admitió que se encontraba decepcionado por no haber podido conseguir la pole position para la carrera decisiva, lo que los hubiera colocado un paso más cerca del título. "Por supuesto, estoy decepcionado por no haber conseguido la pole el último fin de semana, pero hoy no fuimos lo suficientemente rápidos, así que tendremos que intentarlo mañana".

Max hizo un buen trabajo, así que le felicito, e hicimos todo lo posible; mi vuelta fue bastante buena, estoy muy contento".

Fuente: Tribuna del Yaqui