¡Otra vez! Alexis Vega es baja para Diablos del Toluca en la vuelta de las semifinales ante Rayados

Ciudad de México.- Los Diablos del Toluca disputarán la vuelta de las semifinales del Apertura 2025 con la obligación de alcanzar la victoria, pues en el primer compromiso contra Rayados de Monterrey cayeron ante la mínima. Por si faltara algo para los todavía actuales campeones de la Liga MX, se informó que, de nueva cuenta, Alexis Vega no está en óptimas condiciones, por lo que fue descartado para el duelo ante 'La Pandilla'.

El capitán del equipo fue baja desde la jornada 15, cuando tuvo que salir de cambio por un problema grado II en el semitendinoso de la pierna izquierda y, aunque de inicio se había asegurado que estaría de regreso para el inicio de la Liguilla, su recuperación se fue aplazando. Vega no completó su rehabilitación en el lapso estimado, por lo que el reingreso al equipo se ha tenido que prolongar.

Durante los días previos al inicio de las semifinales, se filtró el rumor de que el problema que había presentado el jugador en el muslo de la pierna izquierda ya había sido solucionado, aunque ahora presentaba un percance en la rodilla derecha. Así mismo, se rumoró que la directiva del Toluca había separado del equipo al grupo de fisioterapeutas que se encargaron de la rehabilitación fallida de Alexis Vega.

Durante la tarde del 5 de diciembre, los Diablos tuvieron una práctica a puerta cerrada en el Estadio Nemesio Diez, como cierre de su preparación para el partido de las semifinales ante Rayados. Si bien no se tuvo el acceso a la prensa, varios portales afirmaron que Vega no realizó los trabajos a la par del grupo, por lo que está prácticamente descartado.

El problema para el Toluca no para ahí, pues los reportes indican que, en caso de conseguir la clasificación, Alexis Vega no estaría en condiciones de participar con los Diablos. Desde antes de su problema muscular, el delantero tenía que haber sido infiltrado en un par de ocasiones, aunque dicho percance parece haberse agravado.

Los Diablos del Toluca tendrán que ganar para aspirar a la final del Apertura 2025, pues cayeron por la mínima en el partido de ida, celebrado en el 'Gigante de Acero'. La vuelta será en el Estadio Nemesio Diez este sábado, 6 de diciembre, a las 19:00 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui