Rayados de Monterrey, sin 'Tecatito' Corona para la vuelta en las semifinales del Apertura 2025

Toluca, Estado de México.- El partido de vuelta de las semifinales del Apertura 2025 entre los Diablos del Toluca y los Rayados de Monterrey pinta para ser uno de los más emocionantes de todo el ciclo futbolístico y, aunque el marcador favorece a los regios, tendrán un factor en contra a considerar. 'La Pandilla' tendrá que saltar a la cancha del Estadio Nemesio Diez sin Jesús 'Tecatito' Corona, mediocampista titular.

El hermosillense estuvo rotando entre la titularidad y salir desde la banca en el inicio del torneo, pero en las últimas fechas, así como en los juegos de Liguilla, ha sido tomado en cuenta en el 11 titular de los Rayados. El 'Tecatito' estuvo entre los titulares en el partido de ida de las semifinales y puso el pase para el único gol que se anotó, siendo el de Gerardo Berterame en los últimos minutos de la primera mitad.

Luego de que el encuentro finalizó, el jugador externó sentir molestias en la rodilla derecha, por lo que fue sometido a pruebas médicas, las cuales arrojaron resultados negativos. El mediocampista no se pudo reintegrar a los entrenamientos a la par del equipo, por lo que se tomó la decisión de que no realizara el viaje al Estado de México y permaneciera en las instalaciones del Monterrey para continuar con su recuperación.

uD83DuDEA8 SIN CORONA PARA LA VUELTA VS. TOLUCA uD83DuDEA8



Jesús Corona no viajó con #Rayados para disputar la Semifinal de Vuelta en el Nemesio Díez, tras resentir la molestia muscular que presentó en el partido de Ida.



uD83DuDCF9 @quirino_galvan pic.twitter.com/UDcPO1qKuH — ONCE Diario (@oncediariomx) December 5, 2025

Las buenas noticias para la afición de Rayados son que Lucas Ocampo sí pudo viajar a la par del grupo y podría estar disponible para el cierre de las semifinales. El argentino había causado baja desde hace varias semanas, luego de sufrir un fuerte accidente mientras se desplazaba en un monopatín motorizado. Ocampo tuvo que ser operado luego de sufrir una fractura de radio en la muñeca derecha.

#Deportes | Monterrey sufre una dura baja para la Liguilla; jugador de Rayados presenta fractura tras accidente uD83EuDD15?https://t.co/ZLjytBCPEB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 26, 2025

No solo los Rayados llegarán con bajas importantes para el cierre de las semifinales, ya que durante el mediodía del 6 de diciembre se confirmaron los rumores sobre que Alexis Vega no podría saltar a la cancha. El capitán del Toluca se lesionó una rodilla mientras trabajaba en la rehabilitación de un problema muscular y ahora es incierto el tiempo en el que podría tener actividad, poniendo en duda su participación en caso de que los Diablos clasifiquen a la final.

#Deportes | ¡Otra vez! Alexis Vega es baja para Diablos del Toluca en la vuelta de las semifinales ante Rayados ?https://t.co/iny15eHntz — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 6, 2025

