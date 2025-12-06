Real Madrid vs Celta de Vigo; horarios y dónde ver EN VIVO a los 'Merengues' en LaLiga

Ciudad de México.- El Real Madrid se encuentra en un momento crítico en la temporada 2025-2026 de LaLiga, ya que, luego de haber cedido la primera posición, llega urgido de triunfo para poder acortar la distancia que hay entre ellos y el Barcelona. Los dirigidos por Xabi Alonso se enfrentarán al Celta de Vigo en la jornada 15 del certamen, donde parten como favoritos para la victoria, pero tendrán que concretar los resultados.

El Real Madrid lideró durante varios meses la competencia española, hasta que una racha de empates los relegó al segundo peldaño y le permitió al Barcelona la escalada. Los de blanco tienen 11 victorias, tres empates y una derrota, con lo que alcanzan las 36 unidades. Por lo menos durante este fin de semana, el Barça no podrá ser desbancado, ya que tiene 40 unidades con su reciente goleada ante el Betis.

Luego de tres empates consecutivos, el Real Madrid llegaba a la cancha de San Mamés para medirse contra el Athletic, a quienes terminó superando de manera holgada y había puesto la diferencia a solo una unidad del líder. En dicho compromiso, Kylian Mbappé se llevó un doblete y el tanto de Eduardo Camavinga coronó el marcador de tres goles por cero.

Por contraparte, el Celta de Vigo se encuentra peleando la parte media de la tabla, luego de un desempeño irregular en sus 14 compromisos disputados; los 'Celtistas' solo han podido conseguir tres victorias, con siete empates y cuatro descalabros, alcanzando los 16 puntos. En su compromiso más reciente, el Celta de Vigo cayó por la mínima ante el RCD Espanyol, cayendo aún más varias posiciones en la clasificación.

Horarios del Real Madrid vs Celta de Vigo

Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid, España

Fecha: Domingo, 7 de diciembre

Horario: 13:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: SKY Sports

Aunado a la necesidad de victorias, el Real Madrid deberá lidiar con una ausencia más, pues se confirmó la baja de Trent Alexander-Arnold por tiempo indefinido. El británico tuvo que salir de cambio en el partido contra el Athletic por una dolencia muscular y, luego de las pruebas médicas, el club confirmó el problema en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda.

Fuente: Tribuna del Yaqui