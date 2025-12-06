Toluca elimina a Rayados y Tigres deja fuera a la Máquina: Lista la final del Futbol Mexicano

Toluca, Estado de México.- Después de una larga ronda de fase de grupos y una emocionante Liguilla, Tigres y Toluca se convirtieron en los finalistas del torneo Apertura 2025 del Futbol Mexicano. Este sábado ambos clubes hicieron valer su localía, cumplieron con las expectativas y terminaron por eliminar a Rayados y Cruz Azul.

Por el bicampeonato

Los Diablos Rojos del Toluca demostraron por qué son los actuales campeones y favoritos a repetir la corona, pues se recuperaron de un 1-0 en la ida, para en el 'infierno' superar 3-2 a los Rayados del Monterrey y obtener su pase a la gran final del Apertura 2025.

Un auténtico infierno uD83DuDC79???uD83DuDD25 pic.twitter.com/ePdtVqOg35 — Toluca FC (@TolucaFC) December 7, 2025

João Paulo Dias Fernandes, mejor conocido como Paulinho, Federico Pereira y Helinho fueron los encargados de sacudir las redes por los del Estado de México. Mientras que por los del Norte anotaron Roberto de la Rosa y Sergio Ramos, quien probablemente disputó su último encuentro en la Liga MX. Aunque el marcador global terminó 3-3, Toluca es quien avanzó a la pelea por el título al quedar mejor ubicado en la fase regular.

Descarrilan a la máquina

Mientras que en la otra llave de semifinales, Tigres y Cruz Azul empataron a un gol en la vuelta (2-2 en el global), pero los de Nuevo León se llevaron el boleto a la gran final al quedar mejor posicionados en la tabla general; segundo lugar, mientras que la Máquina terminó en tercero.

Los goles fueron cortesía de Juan Brunetta al 27’ y un autogol de José Purata al 95’. Este duelo estuvo marcado por la gran actuación de Nahuel Guzmán, quien atajó en la segunda mitad un penal del 'Toro' Fernández, jugada que terminó por darle la gloria a los felinos.

¡La uD835uDC14 de Nuevo León está en la Gran Final del Futbol Mexicano! pic.twitter.com/Unm6Suin89 — Club Tigres uD83DuDC2F (@TigresOficial) December 7, 2025

Con esto queda lista la pelea por la corona de la Liga MX, entre Toluca y Tigres. Será hasta este domingo cuando se haga oficial la fecha en la que ambos clubes saltarán al terreno de juego para disputar el título, pero todo parece indicar que será el jueves 11 de diciembre cuando se programe el duelo de ida.

Fuente: Tribuna del Yaqui