Yaquis de Obregón y Venados de Mazatlán intercambian jugadores; Alonso Gaitán llega a 'La Tribu'

Ciudad Obregón, Sonora.- Con menos de un mes por delante en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), Yaquis de Obregón ha sido uno de los clubes que más han ajustado sus piezas de cara al inicio de los playoffs. 'La Tribu' anunció durante la tarde del 6 de diciembre que recibirán a Alonso Gaitán a préstamo por el resto de la campaña, mientras que Venados de Mazatlán contará con los servicios de Miguel Guzmán.

Hace un par de semanas, se había filtrado este intercambio de elementos, aunque en un inicio, Obregón había descartado dicho intercambio y ratificaron a Guzmán dentro del equipo. Así mismo, el exMayo de Navojoa había regresado a la titularidad en esos días, por lo que se consideraba que la idea se había desechado.

#Deportes | Yaquis de Obregón vs Tomateros de Culiacán; dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' buscando empatar la serie

Luego de varias jornadas en incertidumbre, mediante las redes oficiales de Yaquis, así como de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, se oficializó el movimiento estratégico de ambos elementos. Miguel Guzmán llegará al puerto y Alonso Gaitán regresará a la organización de Obregón, con quienes tuvo su debut como jugador en la LAMP; cabe recalcar que este intercambio es solo por el resto de la temporada 2025-2026.

Movimiento entre Yaquis y Venados



Por la vía del préstamo y por esta temporada, @venadosbase recibe al IF Miguel Guzmán, mientras que a los @yaquis_oficial llega el OF Alonso Gaitán.



¿Qué te parece este cambio?

José Alonso Gaitán llega a 'La Tribu', luego de 38 compromisos disputados con los porteños, en los cuales tiene 137 turnos legales; el tijuanense tiene promedio de bateo de .234, con 32 imparables, cinco dobles, un triple y ocho carreras producidas, además de 23 pasaportes negociados. Con el guante, se desempeña en cualquiera de los tres jardines y, hasta el momento, no ha cometido error defendiendo las praderas.

Por su parte, Guzmán arriba a Mazatlán con números muy similares, pues cuenta con .254 de AVG, 23 imparables y siete carreras producidas en 38 compromisos con Yaquis.

Este intercambio de elementos podría obedecer a lo anunciado por Yaquis durante la tarde del viernes, 5 de diciembre, cuando se oficializó el regreso de Taiki Sekine a tierras cajemenses. El japonés tendrá su quinta temporada defendiendo los colores de la novena cajemense y se integrará en los partidos restantes de la Serie contra Tomateros de Culiacán.

#Deportes | Taiki Sekine regresa a 'La Tribu'; Yaquis de Obregón confirma al japonés como refuerzo para la LAMP

Fuente: Tribuna del Yaqui