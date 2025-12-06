Yaquis de Obregón vs Tomateros de Culiacán; dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' buscando empatar la serie

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Obregón buscarán igualar la serie ante los Tomateros de Culiacán y, de paso, cortar una racha de derrotas que los ha relegado a la parte media de la tabla. 'La Tribu' ha perdido sus últimos tres compromisos, algo que no había sucedido en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Los Tomateros de Culiacán, que se encuentran de visita en el Estadio Yaquis, se establecieron como los líderes del circuito, acumulando marca de siete victorias y solo tres descalabros, además de tener cinco triunfos consecutivos, incluyendo una barrida a Naranjeros de Hermosillo. Por su parte, Obregón se queda en el quinto peldaño de la tabla, con cinco victorias y el mismo número de descalabros, y viene de caer en su serie ante Cañeros de Los Mochis.

En el primer compromiso en tierras cajemenses, los culichis se llevaron el triunfo con marcador de cinco carreras por tres; el ganador del compromiso fue Sasagi Sánchez, que trabajó por espacio de una entrada sin permitir daño y solo otorgó una base por bola. Orlando Lara se llevó su primera derrota de la temporada, luego de haber lanzado cinco entradas y un tercio con dos carreras limpias, un cuadrangular y tres chocolates.

La visita fue la primera que movió los números en el marcador, con un cuadrangular solitario de Sebastián García en la parte alta de la tercera entrada; Joey Meneses amplió la ventaja con un elevado de sacrificio en el sexto capítulo. Kevin Villavicencio, Roberto Valenzuela y Riley Unroe se encargaron de descontar por Yaquis, pero Orlando Martínez se trajo tres rayitas más con un doble al jardín derecho.

Horarios del Yaquis de Obregón vs. Tomateros de Culiacán

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Sábado, 6 de diciembre

Horario: 19:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes

La jornada en el Estadio Yaquis pinta para ser una de las más emotivas en los últimos años, pues se contará con la entronización al Recinto Histórico a grandes personalidades del club: Los elegidos para tan distinguido homenaje son Eddy Díaz, Jesús 'Chito' López y el zurdo, Adrián Ramírez. Así mismo, el mítico 43 del 'Comandante' será retirado como reconocimiento para los logros que alcanzó el estratega con 'La Tribu'.

