Ciudad Obregón.- El mundo del deporte, no sólo el del baloncesto, se cimbró la mañana del 13 de enero de 1999, cuando se dio a conocer la noticia del adiós de uno de los más grandes atletas que han maravillado con su magia dentro de las canchas. Argumentando que no tenía más motivación competitiva y que prefería irse en la cima, Michael Jordan anunció que dejaba definitivamente el baloncesto. Y la portada de la sección deportiva de TRIBUNA daba a conocer esta noticia que dejó a todos en silencio: 'No más Air'.

"No pienso regresar, hay un 99.9 por ciento de posibilidades de que nunca me vean otra vez jugando en la NBA", fue la declaración de su 'Majestad', quien dejaba tras de sí un gran legado con los Chicago Bulls: seis anillos de campeonato, siendo MVP en cada uno de ellos; un promedio de 30.1 puntos, 6.2 rebotes, 5.3 asistencias, 2.3 robos y 0.8 bloqueos por juego; además de un total de 32,292 puntos en su carrera, ocupando el quinto lugar histórico al momento del retiro. Estos y muchos más logros lo colocan para muchos en el sitial de honor en la discusión sobre quién es el mejor jugador de la historia.

60 años, 60 historias: El deporte y la NBA se quedan sin 'Aire'; Michael Jordan anuncia su retiro

Jordan marcó una época dentro de la NBA, no sólo dentro de la cancha, sino también fuera de ella, con la comercialización del baloncesto a nivel mundial, con sus importantes acuerdos de patrocinio, llevando a la liga a un lugar privilegiado entre los aficionados del deporte. Jordan volvería una vez más para una tercera etapa en la NBA con los Washington Wizards a partir del 2000 y en la campaña 2002-2003 por fin dejó las duelas.

Retiro previo

Antes de su adiós definitivo, Michael Jordan ya se había despedido en 1993 (6 de octubre), paralizando al deporte al anunciar que dejaba el baloncesto, tras haber ganado tres campeonatos consecutivos con los Chicago Bulls (1991, 1992, 1993). La decisión estuvo marcada por el asesinato de su padre, James Jordan, ocurrido en julio de ese mismo año, un hecho que lo afectó profundamente. Jordan dijo que había perdido el deseo de jugar baloncesto. Poco después, en 1994, intentó cumplir el sueño de su padre al jugar beisbol profesional y firmó con los Chicago White Sox, aunque no pasó de Doble A.

Hoy celebramos la historia que comenzó hace 60 años. TRIBUNA ha contado lo que importa, ha dado voz y ha acompañado cada capítulo de nuestra comunidad uD83DuDDDE?



Gracias por acompañarnos: Nuestras páginas, tus historias uD83DuDCF0#SiempreContigo #TribunaSonora #TribunadelYaqui #60Aniversario pic.twitter.com/BSKwBK5ulb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui