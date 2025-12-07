'Checo' Pérez se 'burla' tras el fracaso de Verstappen y felicita a Lando Norris por su título de la F1

Ciudad de México.- Durante los últimos días, el nombre de Sergio Pérez regresó al debate dentro de la Fórmula 1, pues Max Verstappen llegaba a la última fecha del calendario peleando el título, pero ahora no tendría a otro piloto de Red Bull para apoyarlo. Tal y como se esperaba, la guerra por el Campeonato de Pilotos se terminó cargando para McLaren con Lando Norris alzando el primer cetro en su carrera.

La temporada 2025 llegó a la última ronda con muchas similitudes a la del 2021, cuando Verstappen intentaba alcanzar su primer título, aunque debería vencer a Lewis Hamilton. En Abu Dhabi, 'Checo' fue de gran ayuda, pues con una defensa memorable, logró que el piloto de Mercedes perdiera más de ocho segundos con respecto a Max, que terminó remontando en el último giro de la campaña con una épica definición de campeonato.

"Perez playing the ultimate team game" uD83DuDC4A



Checo really earned the nickname 'Mexican Minister of Defence' in Abu Dhabi uD83DuDE45???#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/ATrPo4sXay — Formula 1 (@F1) December 4, 2024

Desde la salida de Sergio Pérez de Red Bull Racing, la escudería ha tenido bastantes inconvenientes con su segundo piloto, ya que primero se designó a Liam Lawson, quien solo estuvo dos carreras con el equipo y luego fue cesado por bajo rendimiento. En el resto del año ha estado Yuki Tsunoda, que tampoco ha podido seguir de cerca a Verstappen y, por eso, ya se anunció un nuevo cambio de pilotos para el 2026.

El japonés tuvo la oportunidad de haber ayudado a su compañero de escudería, pues en un punto estuvo combatiendo contra Lando Norris, aunque el de las bebidas energéticas fue superado con facilidad. Tsunoda no pudo retener al de McLaren ni por una curva y, en cambio, recibió una sanción de cinco segundos por parte de la FIA.

La reacción de 'Checo' Pérez

Luego del fallido intento por parte del segundo piloto de Red Bull, las redes sociales se inundaron de memes y publicaciones haciendo referencia a lo logrado por el mexicano varias temporadas atrás. La reacción de Pérez Mendoza no se hizo esperar, citando una de las publicaciones en X, añadiendo el comentario de "Perhaps" y un emoji de risa. Lo publicado hacía referencia a las fuertes y excesivas críticas que recibió Sergio Pérez en su estadía con Red Bull, pues sus aportaciones se han evidenciado más en los últimos meses.

Así mismo, 'Checo' aprovechó su cuenta de X para felicitar a Lando Norris, publicando una foto de la transmisión donde se ve al piloto de McLaren mientras celebra en el podio. "Bien merecido", comentó el piloto mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui