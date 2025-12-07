Desde Ayrton Senna hasta Lando Norris; pilotos que han logrado el Campeonato de la F1 con McLaren

Ciudad de México.- La temporada 2025 de la Fórmula 1 ha finalizado y con ello, la categoría tiene a un nuevo monarca, ya que Lando Norris logró imponerse con el Campeonato de Pilotos, el primero de su carrera. El británico consiguió escribir su nombre al lado de otros grandes pilotos que se han convertido en reinantes dentro de la escudería de McLaren, además de romper una racha de 17 años sin título de pilotos.

Lando Norris llegó a la última fecha de la temporada 2025 a la puerta de conseguir la presea, pues solo le bastaba terminar el Gran Premio de Abu Dhabi dentro de los tres mejores para acreditarse como el mejor de la categoría. Con un manejo conservador y sin meterse en batallas que pudieran causar una colisión, el británico se subió al tercer peldaño del podio y se impuso ante Max Verstappen por solo dos puntos.

Pilotos campeones en la historia de McLaren

McLaren fue fundada en 1963 y tuvo que pasar más de una década para conseguir sus cetros, ya que en 1974, Emerson Fittipaldi le brindó sus primeros laureles. El brasileño logró la victoria en tres de los 15 Grandes Premios de esa temporada, superando por tres unidades a Clay Regazzoni.

Fittipaldi fue el primer campeón para McLaren

El siguiente en traer el trofeo a la fábrica de Woking fue James Hunt, que logró su único título en la temporada de 1976 corriendo para McLaren. El británico tuvo una dura campaña, pues compitió de tú a tú con Niki Lauda, que finalizó a solo un punto de distancia en la clasificación.

Luego de varios años sin campeonatos, el propio Niki Lauda brindó alegrías de nuevo para los de McLaren, alzando la presea de 1984 y superando solo por medio punto a Alain Prost, su compañero de escudería. Esto dio inicio a la época dorada del equipo, pues Prost logró llevarse tres campeonatos en cinco años, siendo los de las temporadas 1985, 1986 y 1989.

El gran desempeño de Alain se conjugó con Ayrton Senna, que siguió con el magnífico momento para McLaren, consiguiendo otros tres títulos de las temporadas 1988, 1990 y 1991. El brasileño deslumbró a todos por su feroz estilo de conducción y sus habilidades en condiciones de pista mojada.

Senna fue uno de los principales artífices en la época dorada de la escudería

El siguiente en volver a sumar trofeos a las vitrinas de la escudería inglesa fue el 'Finlandés Volador'; Mika Hakkinen consolidó el campeonato de la F1 en los años 1998 y 1999, luego de intensas batallas a la par de Michael Schumacher. Antes de Norris, el último piloto que había logrado la hazaña fue Lewis Hamilton, que apenas en su segunda temporada dentro de la F1, se llevó el Campeonato de Pilotos del 2008 en el MP4-23.

Hamilton había logrado el título más reciente para McLaren

