"Hace tiempo que no lloraba; fue un camino difícil": Lando Norris y sus impresiones al ganar el título

Ciudad de México.- Lando Norris logró coronar una temporada de ensueño, tanto para él como para la escudería de McLaren, pues fue pieza clave para el título de constructores y se quedó con el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 2025. Además, el británico rompió una racha de 17 años sin que un conductor del equipo naranja se convirtiera en el monarca dentro de la máxima categoría del automovilismo internacional.

Para lograr la hazaña, Norris tuvo que esperar hasta la última ronda de la temporada, ante un Max Verstappen que se acercaba conforme pasaban las carreras; Lando llegó con 12 unidades de ventaja y le bastaba con subir al podio para alzar el cetro. El de McLaren tuvo un manejo conservador y sin arriesgar demasiado, lo que le bastó para finalizar en la tercera posición y con ello, asegurar el primer título en su carrera.

Luego de cruzar la meta, Lando Norris rompió en llanto al descubrir que había logrado el primer título de su carrera, además de romper un dominio que tenía Verstappen en las últimas cuatro temporadas. "No pensé que lloraría, pero lo hice. Es un largo camino; es un largo camino. Antes que nada, quiero darles las gracias a los chicos, a todos en McLaren, a mis padres", comentó el británico.

No hay mucha gente en el mundo, no mucha gente en la Fórmula 1 que pueda vivir lo que yo he vivido esta temporada y este año, así que me alegro por todos. Me alegro por todos más que por mí, pero estoy increíblemente feliz".

Así mismo, Norris aprovechó para agradecer a Max Verstappen y Oscar Piastri, quienes fueron sus competidores directos en la lucha por el título, agregando que fue una temporada con altas y bajas, pero remarcando que fue un honor haber peleado en la pista con ambos conductores. "Quiero felicitar a Max y a Oscar, mis dos mayores competidores de toda la temporada. Ha sido un placer competir contra ambos".

Over to you, Lando uD83CuDF99?



The first interview with our new world champion! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/py5OTzAxCg — Formula 1 (@F1) December 7, 2025

Por último, el ahora monarca de la Fórmula 1 aceptó que para el GP de Abu Dhabi pudo bajar el ritmo para no arriesgar y causar un abandono que lo dejara fuera de la contienda, pero que a la vez, intentó finalizar lo más alto posible. "Max nos persiguió todo el tiempo; Oscar nos alcanzó al final. No me lo pusieron nada fácil este año, pero sí, estoy contento".

Fuente: Tribuna del Yaqui