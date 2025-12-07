Jalen Brunson y Josh Hart ponen la Magia y los New York Knicks derrotan a Orlando

Nueva York, Estados Unidos.- Los New York Knicks han hecho una fortaleza del Madison Square Garden en la presente campaña y así lo demostraron ante el Orlando Magic este domingo, con una victoria de 106-100 para mejorar su récord como locales a 13-1.

El triunfo lo encabezaron Jalen Brunson con 30 puntos y nueve asistencias, mientras que Josh Hart añadió 17 puntos y 12 rebotes. OG Anunoby sumó 21 puntos y siete rebotes, y Mikal Bridges terminó con 12 puntos, siete rebotes y seis asistencias. Los Knicks (16-7) derrotaron a los Magic por primera vez en tres enfrentamientos, a pesar de jugar sin el pívot Karl-Anthony Towns (tensión en la pantorrilla izquierda).

Desmond Bane anotó 16 puntos y capturó seis rebotes, y Anthony Black sumó 14 puntos y 11 rebotes para los Magic (14-10), que perdieron al alero estrella Franz Wagner en el primer cuarto debido a una lesión en la parte baja de la pierna izquierda.

Wagner, que lidera a Orlando con 23.4 puntos por partido, sumó siete puntos en siete minutos, pero cayó mal tras saltar para una clavada y recibir falta del pívot de los Knicks, Ariel Hukporti. Wagner se agarró inmediatamente la zona por debajo de la rodilla y necesitó ayuda para llegar al vestuario. Los Magic anunciaron que sería reevaluado cuando regresaran a Orlando antes de sus cuartos de final de la NBA Cup contra Miami el martes.

El Magic lideró la mayor parte de la primera mitad y se fueron al frente por uno al descanso. Sin embargo, los Knicks tomaron el control con un parcial de 13-0 al inicio del tercer cuarto. Brunson anotó seis de sus diez puntos en el tercer cuarto en esa racha, y los Knicks superaron a los Magic 28-18 en ese periodo. Nueva York comenzó el último cuarto con un parcial de 7-0, construyendo una ventaja de 89-73.

Celtics, con pinzas

Jaylen Brown anotó 30 puntos, Derrick White anotó 14 de sus 27 puntos en el primer cuarto y los Boston Celtics resistieron hasta el final, después de desperdiciar una ventaja de 23 puntos en la segunda parte, y derrotaron a los Toronto Raptors 121-113 el domingo.

Payton Pritchard anotó 15 puntos y Anfernee Simons 12, mientras los Celtics ganaban su quinta victoria consecutiva y la séptima de ocho. Neemias Queta añadió 11 puntos y 11 rebotes.

Fuente: Tribuna del Yaqui