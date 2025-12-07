"La vida continúa": Max Verstappen desestima el perder el título de la F1 ante Lando Norris

Ciudad de México.- Max Verstappen no pudo concretar la remontada épica por el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 y se quedó a solo dos unidades de conseguir su quinto título consecutivo, el cual fue ganado por Lando Norris. Ante esto, el piloto holandés descartó que su 'fracaso' vaya a ser algo trascendental para él y lo podrá superar en poco tiempo, además de destacar el buen trabajo que realizó la escudería en las últimas carreras.

Max llegó a la última ronda del calendario con posibilidades de alzar la presea, aunque dependería de otros resultados para conocer el futuro del Campeonato de Pilotos; Verstappen necesitaba ganar y que Norris finalizara en cuarto o peor lugar. El conductor de las bebidas energéticas realizó su trabajo, pero Lando alcanzó el tercer espacio dentro del podio y con ello, rompió el dominio de 'Super-Max' en los últimos cuatro años.

'Checo' Pérez se 'burla' tras el fracaso de Verstappen y felicita a Lando Norris por su título de la F1

Verstappen destacó el desempeño que tuvo la escudería en la segunda mitad de temporada, ya que le permitieron poder pelear por las victorias y pasar de estar a más de 100 puntos del liderato a finalizar con solo dos unidades de diferencia del ahora campeón. "No se desilusionen demasiado. Yo, desde luego, no estoy decepcionado. Estoy muy orgulloso de todos. Nunca nos rendimos".

Seguimos adelante, nunca nos rendimos, creyendo en volver a triunfar, incluso cuando es realmente difícil. Así que, muchas gracias a todos".

Max Verstappen post race radio



"Dont be disappointed. I am definitely not disappointed"

Verstappen reiteró que ganar y perder son cosas del deporte, por lo que pasará la página rápido y desde ya comenzará su preparación para la siguiente temporada de la F1, la cual será crucial por el cambio de especificaciones de la FIA. "No es algo por lo que esté muy triste. La vida continúa, ¿sabes? Estoy muy orgulloso de la gente con la que trabajo".

Así mismo, el piloto de Red Bull aprovechó para darle las gracias a Honda, marca que les proporcionó unidades de potencia por varias temporadas, ya que a partir del 2026, cambiarán de proveedor a un fabricante estadounidense. Cerró la entrevista asegurando que ya estaba preparado para este resultado, ya que no solo dependía de su desempeño. "Estaba preparado para este tipo de resultados porque necesitábamos un poco de suerte para ganar".

Unbelievably proud We never gave up and kept pushing until the very end. Thank you @redbullracing, Honda and everyone for your support along the way!!!@LandoNorris congratulations on your first championship. Well done mate

Fuente: Tribuna del Yaqui