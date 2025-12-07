Lando Norris logra su primer Campeonato de Pilotos en la Fórmula 1; Verstappen gana el GP de Abu Dhabi

Ciudad de México.- La Fórmula 1 tiene a un nuevo rey, ya que Lando Norris logró coronarse con el primer Campeonato de Pilotos de su carrera y escribió su nombre al lado de leyendas como Ayrton Senna y Alain Prost. El piloto de McLaren consiguió el cetro de la categoría, pese a que Max Verstappen se llevó la victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi, pero no le sirvió para remontar la diferencia, quedando a un par de puntos del británico.

En la arrancada dentro del Circuito de Yas Marina, todos los pilotos se mantuvieron conservadores y, sobre todo, los primeros tres que estaban contendiendo para quedarse con el título. Tan rápido como se apagaron los semáforos, Verstappen, que partía desde la pole, cerró paso a Norris, que tuvo una buena reacción, pasando la primera curva sin sobresaltos.

LANDO NORRIS IS THE 2025 FORMULA 1 WORLD CHAMPION!!!! uD83CuDFC6#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Rg4cc4OwlU — Formula 1 (@F1) December 7, 2025

El propósito de Lando era claro, pues solo necesitaba asegurar el podio para conseguir el cetro, y muestra de ello fue que su compañero de McLaren lo adelantó en el primer giro sin oponer resistencia. Norris fue el primero en entrar a pits y el momento más tenso del compromiso fue cuando se encontró a la par de Yuki Tsunoda, quien declaró que haría todo para ayudar a Verstappen.

Se pensaba que el japonés podría emular la férrea defensa que realizó Sergio 'Checo' Pérez en esta misma pista, pero en la temporada 2021, cuando Max superó a Hamilton para lograr su primer título, pero ahora el segundo piloto de Red Bull terminó fallando. Lando Norris lo pasó sin problemas y, por si faltase algo, Tsunoda se llevó una sanción de cinco segundos por cambiar su trazada en varias ocasiones.

A falta de pocos giros, Verstappen le cuestionaba a su ingeniero sobre si Charles Leclerc, que estaba en cuarta posición, pudiera alcanzar a Norris, pero sus ritmos de carrera fueron muy similares y cruzaron la meta sin modificaciones. Lando finalizó la temporada con 423 puntos, solo dos unidades de diferencia ante 'Super-Max', mientras que Oscar Piastri quedó relegado a la tercera posición.

Lando Norris se convirtió en el piloto número 13 que logra conseguir el Campeonato corriendo para McLaren y el primero desde el 2008, cuando Lewis Hamilton lograba la hazaña. Así mismo, se convirtió en el undécimo británico en ser el monarca de la categoría y lo logró a sus 26 años y 24 días.

Fuente: Tribuna del Yaqui