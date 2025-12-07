Naranjeros remontan y se quedan con la serie ante los Charros de Jalisco

Hermosillo, Sonora.- Naranjeros de Hermosillo derrotó por 5-3 a los Charros de Jalisco en el tercer juego disputado en el estadio Fernando Valenzuela y con ello se anotó la serie gracias a una ofensiva oportuna y una labor sólida de los relevistas.

La visita abrió el marcador en la primera entrada. Con un corredor en los senderos, Bligh Madris conectó un cuadrangular por el jardín derecho ante los lanzamientos de Wilmer Ríos para colocar el juego 2-0. Hermosillo respondió de inmediato: con hombres en las esquinas, Harold Ramírez produjo la primera carrera con un sencillo al central que impulsó a José Cardona.



En la segunda, Charros sumó otra anotación cuando Reynaldo Rodríguez avanzó hasta la antesala y Michael Wielansky elevó al jardín central para producir en pisa y corre el 3-1. La reacción naranja llegó en el cierre del tercer episodio. Con las bases llenas, Willie Calhoun recibió base por bolas y Milán Tolentino anotó de caballito. La salida del abridor Luis Rodríguez no detuvo el ataque local; el relevista otorgó pasaporte a T.T. Bowens y Jasson Atondo cruzó el plato con la carrera que empató el duelo 3-3.

Charros no pudieron ante los Naranjeros



El desempate

El encuentro se mantuvo parejo hasta la sexta baja. Atondo volvió a embasarse y después anotó con un imparable de César Salazar al jardín derecho que le dio a Naranjeros su primera ventaja de la noche, 4-3. En la octava, Bowens amplió la diferencia al conectar un cuadrangular solitario que superó la barda del izquierdo y colocó el definitivo 5-3.

Wilmer Ríos inició por Hermosillo



Sean Reid-Foley fue el pitcher ganador, Isaac Jiménez cargó con la derrota y Matt Foster aseguró el salvamento, su noveno de la temporada. El martes, Naranjeros inicia serie en Guasave contra Algodoneros con Paul Campbell como probable abridor.

Fuente: Tribuna del Yaqui