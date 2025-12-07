"No están a mi nivel": Lewis Hamilton arremete contra sus detractores tras su complicada temporada de F1

Ciudad de México.- Lewis Hamilton tuvo un complicado 2025, donde no terminó por cumplir las expectativas en su temporada de debut en Ferrari y quedó muy relegado con respecto a su compañero de escudería, Charles Leclerc. El piloto británico arremetió contra sus detractores en las entrevistas posteriores al Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha del calendario y carrera que coronó a Lando Norris.

Hamilton no solo tuvo una complicada campaña por el cambio entre Mercedes y los del 'Cavallino Rampante', ya que finalizó el año sin poder subir al podio, algo que nunca había experimentado en sus 18 años de carrera. Lewis quedó en el sexto lugar de la clasificación de pilotos con 156 unidades, casi un centenar por detrás de Leclerc; Hamilton solo pudo concretar una victoria en la sprint race del GP de China.

uD83DuDEA8 For the first time in his 19-year career, Lewis Hamilton went an entire season without being on the podium.



An insane streak ends. pic.twitter.com/mr9mOQK4WQ — Daniel Valente uD83CuDFCE? (@F1GuyDan) December 7, 2025

Debido a su desempeño, Hamilton se hizo foco de las críticas por parte de los aficionados, los cuales aseguraron que sus mejores años ya habían quedado en el olvido. Así mismo, Nico Rosberg, excompañero de Lewis y ahora analista de televisión, comentó en reiteradas ocasiones que Hamilton debía pensar en su retiro.

Nico Rosberg has his say on former team-mate Lewis Hamilton's struggles uD83DuDE14 pic.twitter.com/xQ5PlRzRqG — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) December 6, 2025

"A todos los que están hablando de mi retiro no quiero decirles nada. Ninguno de ellos hizo lo que yo hice. Así que ni siquiera están a mi nivel", comentó Lewis Hamilton al descender de su SF-25. Del mismo modo, el piloto de Ferrari aseguró que se encuentra satisfecho con su desempeño y solo se enfocará en seguir adelante y comenzar la planeación de la siguiente temporada con la escudería italiana.

Estoy deseando disfrutar del receso. Ahora no hay mucho que decir sobre esta temporada. Todo lo que podía decir, ya lo he dicho. Ahora seguimos adelante".

Por último, Lewis Hamilton agradeció a todas las personas que lo apoyan y comentó que, a pesar de todos los logros que ha conseguido en sus temporadas dentro de la F1, sigue corriendo con el mismo entusiasmo de cuando era un novato. "Lo que más me enciende es el amor por lo que hago, el amor por las carreras. Tengo un apoyo increíble de la gente que me rodea, de mis fans. Es el hecho de que siempre mantengo la vista en el sueño. Sigo teniendo un sueño que guardo en mi corazón y para eso trabajo".

uD83DuDEA8| Sir Lewis Hamilton on whats next after the last race of the season - in terms of post season testing, winter break, and 2026 prep:



"We're obviously testing next week and then we go back to the factory and I've got to decide what my approach is when it comes to sitting down… pic.twitter.com/53cwPFvpO1 — sim (@simsgazette) December 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui