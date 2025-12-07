No le alcanza: Fernando Valenzuela queda fuera del Salón de la Fama del Beisbol

Ciudad de México.- El exlanzador mexicano Fernando Valenzuela se quedó definitivamente fuera del Salón de la Fama del Beisbol, después de no alcanzar los votos necesarios para acceder al nicho de los inmortales en Cooperstown, tras la votación del Comité de la Era Contemporánea realizada este domingo.

La leyenda de los Los Angeles Dodgers obtuvo menos de los 12 votos (75 por ciento) en las boletas emitidas por el comité de 16 miembros para ganar la elección. El 'Toro de Etchohuaquila', junto a Barry Bonds, Roger Clemens y Gary Sheffield, recibieron cada uno menos de cinco votos.

El único que logró ser elegido para formar parte del grupo del 2026 del Salón de la Fama, según la votación, fue Jeff Kent, quien recibió 14 votos (87.5 por ciento). Además, quienes sí seguirán en las boletas son Carlos Delgado (9 votos, 56.3 por ciento); Dale Murphy (6 votos, 37.5 por ciento) y Don Mattingly (6 votos, 37.5 por ciento).

Fernando marcó toda una época en MLB

El sonorense, quien es considerado una leyenda del beisbol, tanto en México como en Major League Baseball, estaba en su tercer intento por ingresar al recinto de los inmortales, luego de que fuera parte de las votaciones por la vía regular en 2003 y 2004. En este 2025 fue parte de una boleta especial que contempló a jugadores retirados que ya no son elegibles para la elección al Salón de la Fama.

Méritos...

El sonorense tuvo una destacada carrera de 17 temporadas en el beisbol de las Mayores. El zurdo de Etchohuaquila es el único jugador en la historia que ha logrado ganar el premio al Novato del Año y el Cy Young (reconocimiento al mejor pitcher de la MLB) en una misma temporada (1981).

En ese año, Valenzuela fue parte del equipo de los Dodgers de Los Ángeles que le ganó la Serie Mundial a los New York Yankees, lanzando un histórico juego completo en el tercer partido de la serie. También es el último lanzador de la historia en registrar al menos 20 juegos completos en una misma temporada; además de haber realizado 255 aperturas consecutivas antes de ir a la lista de lesionados por primera vez en el año de 1988.

'El Toro' es una leyenda con los Dodgers

Fuente: Tribuna del Yaqui