Nuevo técnico en la Liga MX; estratega sudamericano y reciente campeón arriba para el Clausura 2026

Ciudad de México.- ¡Humo blanco en la Corregidora! Gallos Blancos del Querétaro oficializaron la contratación del que será su técnico para el Clausura 2026 y el equipo de la Liga MX sorprendió a todos, trayendo a un estratega sin experiencia previa en el balompié mexicano. Esteban González, entrenador chileno y reciente campeón con el Coquimbo Unido, será el mandamás del banquillo azul y negro.

Los Gallos Blancos se quedaron en las puertas para haber conseguido el acceso a la ronda del play-in del Apertura 2025, quedando a solo un punto de los Pumas UNAM, quienes fueron los últimos clasificados al repechaje. El conjunto queretano finalizó el torneo con solo seis victorias, dos empates y nueve derrotas; tras el desempeño irregular, se informó que la directiva había finalizado la relación con Benjamín Mora y su cuerpo técnico.

Como su reemplazo fue anunciado Esteban González, estratega chileno que tendrá su primera incursión en la Liga MX; el sudamericano llega a México con buenas credenciales, luego de un buen paso por las categorías de ascenso y conseguir el título en la primera división. González se caracteriza por su estilo de juego disciplinado, además de un intenso trabajo en estructuras tácticas como base para sus éxitos.

¡El Campeón del futbol chileno ya es Gallo! uD83DuDD1DuD83CuDDE8uD83CuDDF1



El juego comienza de nuevo y tendrá un master player para el Azul y Negro.



¡Bienvenido a la Dirección Técnica, Esteban González! #ResetAzulyNegro pic.twitter.com/6YIsjoJtgU — Gallos Blancos uD83DuDC13 (@Club_Queretaro) December 7, 2025

Esteban González llega como flamante campeón, tras alcanzar la gloria con Coquimbo Unido, club al que se incorporó como parte de los auxiliares y poco a poco se fue abriendo camino hasta llegar al espacio principal en el banquillo. El estratega logró alejar al Coquimbo de las zonas de descenso y lo convirtió en el campeón de la Primera División de Chile en la temporada 2025, alcanzando el primer título del club.

"El timonel, conocido por su enfoque estratégico y su capacidad para desarrollar talento joven, se unirá a nuestro equipo con la misión de fortalecer el proyecto deportivo y llevar a Gallos Blancos a ser un plantel competitivo. Su filosofía de juego y su experiencia en el futbol chileno serán fundamentales para afrontar los desafíos de la próxima temporada en la Liga MX", se lee en el comunicado publicado por el Querétaro.

Todo lo que necesitan saber sobre nuestro Director Técnico, Esteban González, está aquí.



¡Comienza una nueva era en Querétaro FC! uD83DuDD35??#ResetAzulyNegro pic.twitter.com/JVXqh7agld — Gallos Blancos uD83DuDC13 (@Club_Queretaro) December 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui